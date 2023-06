Madre cubana acusa a autoridades del Combinado del Este de "asesinar" a su hijo

La cubana Yulianela López Martínez denunció a las autoridades de la cárcel Combinado del Este, en La Habana, por "asesinar" a su hijo Jeankarlos Antonio López López, de 22 años, y negarle acceso a su documentación necrológica oficial.

El muchacho fue golpeado y falleció el 30 de mayo, luego de estar dos meses en prisión, donde lo acosaron constantemente, según la declaración de la familia.

Captura de pantalla de Facebook

"Hasta la fecha no me han dado ni el carnet de fallecido, ni el certificado de defunción y mucho menos el resultado de la necropsia y es por el simple hecho que aún están esperando para ver qué diagnóstico me van a dar", aseguró López Martínez.