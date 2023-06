Cubanoamericano que se lanzó frente a caravana de Trump en Miami: Ya le tocó

El manifestante cubanoamericano disfrazado de preso que fue arrestado tras correr frente a la caravana del expresidente Donald Trump en Miami, afirmó que ya le tocó su turno al republicano y se hará justicia.

Domenic Santana, de 61 años, quien salió de la cárcel con su disfraz de preso a rayas y con la esperanza de enviar un mensaje al expresidente, aseguró que su objetivo era dejarle saber a Trump que era su día, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a Univisión.

"Para dejarle saber que hoy es tu día mi hermano. Ya te tocó. Él le decía a Hillary [Clinton] 'Lock Her Up' y hoy te tocó a ti 'Lock Him Up'", dijo Santana al salir de la cárcel Turner Guilford Knight Correctional, a donde fue llevado bajo cargos de quebrantamiento de la paz, resistencia a la autoridad y obstrucción de tráfico.

Santana dijo que estaba tratando de alejarse de los partidarios de Trump, y cuando vio la caravana, quería mostrar su cartel que decía: "Lock him up" (Enciérrenlo).

El cubanoamericano admitió que no era la primera vez que intentaba acercarse al auto de Trump, y no está enfadado con los agentes que lo detuvieron.

"Tenían que hacer su trabajo. No sabían si iba armado. La policía hizo un gran trabajo", dijo. "Sí, mereció la pena -mira, mira, estoy transmitiendo el mensaje-, deberían haberle encerrado hace mucho tiempo".

Un video difundido en redes sociales mostraba la avenida por donde circulaba la comitiva, con simpatizantes y seguidores apostados en ambas aceras.

De pronto, el cubano con su uniforme a rayas negras y blancas saltó con su pancarta, pero dos agentes del Servicio Secreto que iban a cada lado del vehículo reaccionaron con rapidez y corrieron hacia él, lo agarraron y lo empujaron hacia la acera.

"El día entero me estuvieron escupiendo y dándome con las banderas de Trump. Llamándome comunista y diciéndome groserías. Y yo ahí defendiendo el derecho, que gracias a Dios tengo porque estoy en América", añadió Santana.

El acta de detención alegaba que por su interferencia uno de los vehículos de la caravana debió hacer una maniobra arriesgada para evitar atropellarlo. Salió en libertad el pasado miércoles tras haber pagado una fianza de 2,000 dólares.