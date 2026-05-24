¿Qué dice Irán sobre el acuerdo con EEUU? «Trump se ha rendido»

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La iraníes publicaron este sábado imágenes propagandísticas asegurando que «Trump se ha rendido ante Irán», luego de que el portavoz del Ministerio de Exteriores Esmaeil Baqaei declarara que ambos países se encuentran en la «etapa de finalización» de un memorando de entendimiento de 14 puntos destinado a poner fin al conflicto armado, detener la agresión naval estadounidense y desbloquear los activos iraníes congelados.

Las declaraciones de Baqaei llegaron el mismo día en que Trump afirmó que el acuerdo con Irán estaba «en gran medida negociado» y que el Estrecho de Ormuz «será abierto», aunque según Axios aún persistían diferencias de redacción y el presidente mantenía abierta la opción de retomar la acción militar.

En ese contexto, medios y cuentas afines al gobierno iraní lanzaron mensajes triunfalistas. La cuenta «Irán en Árabe» publicó en X el titular: «Comunicado al enemigo: Trump se ha rendido ante Irán».

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Más llamativa fue la publicación del propio Baqaei en su cuenta oficial, donde trazó una analogía histórica deliberadamente provocadora: «Roma se creía el centro indiscutible del mundo, pero Persia quebró esa ilusión cuando Filipo el Árabe marchó al este y terminó aceptando una paz impuesta por los sasánidas».

La publicación, acompañada de una imagen del bajorrelieve de Naqsh-e Rostam —donde el rey sasánida Sapor I conmemoró sus victorias sobre tres emperadores romanos—, acumuló más de 315,000 visualizaciones, 4,143 likes y 402 comentarios.

La referencia histórica es deliberada: Irán se presenta como el poder que doblegó al «Imperio» occidental, invirtiendo la narrativa de rendición incondicional que el propio Trump había exigido en marzo, cuando escribió: «¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!»

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En su entrevista televisiva, Baqaei precisó el marco de las negociaciones: primero se firmaría el memorando y luego, en un plazo de 30 a 60 días, las partes negociarían los detalles de un acuerdo final.

«Acercarse no significa que Irán y EEUU estén a punto de llegar a un entendimiento. Significa que, sobre la base de un conjunto de parámetros, ambas partes podrían alcanzar una solución en la que todos ganen», aclaró el portavoz.

El tema nuclear quedó explícitamente fuera de esta primera fase. «En esta etapa no estamos discutiendo los detalles del asunto nuclear. Todo nuestro enfoque está en poner fin a la guerra», subrayó Baqaei, aunque precisó que la demanda iraní de eliminación de todas las sanciones sí está incluida en el texto del memorando.

Sobre el Estrecho de Ormuz, el portavoz fue tajante: «No tiene nada que ver con América», y señaló que Irán y Omán, como estados costeros, deben definir el mecanismo para su gestión.

Pakistán actúa como mediador oficial en las negociaciones, mientras que Qatar facilita ciertos artículos del memorando. Una delegación paquistaní encabezada por el Jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, visitó Teherán el sábado para continuar el intercambio de mensajes entre las dos capitales.

El conflicto armado entre EEUU-Israel e Irán estalló el 28 de febrero de 2026 con ataques aéreos que, según fuentes iraníes, eliminaron al Líder Supremo Ali Jamenei y a otros altos comandantes. Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del petróleo a nivel mundial.

El 8 de abril de 2026, cuarenta días después del inicio del conflicto, entró en vigor un alto el fuego temporal mediado por Pakistán, aunque las negociaciones en Islamabad se estancaron por las exigencias maximalistas de Washington. Irán envió su propuesta de 14 puntos el 3 de mayo y entregó su respuesta formal a la contrapropuesta estadounidense el 10 de mayo.

Según Axios, Trump habló el sábado con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía y Pakistán, quienes lo instaron a aceptar el acuerdo, aunque la decisión final —firmar o retomar el ataque contra Irán— sigue en manos del presidente estadounidense.