Junte de Cuba y Puerto Rico: Daddy Yankee y Lenier Mesa preparan videoclip

El influencer cubano Michel Díaz, conocido en las redes sociales como Michelito Dando Chucho, anunció un esperado junte en la música urbana. Daddy Yankee unirá su voz a la de Lenier Mesa.

"Se viene un junte grande y Cuba está presente, con Daddy Yankee, Beelecito, Justin Quiles, Jowell & Randy y Lenier Mesa", dijo Michelito en sus redes sociales.

El youtuber compartió imágenes del encuentro de los populares artistas y ha recibido numerosas reacciones de cubanos en su publicación, que aseguran este será un junte explosivo.

"Eso es directamente para los habladores que decían que los artistas élites no grabarían con Lenier por hacer música con 69. El flaco sigue callando bocas sin hablar", dijo un fanático del autor de "Cómo te pago".

Big Boss está liderando el proyecto aunque aún no se han dado detalles sobre qué canción interpretará este team de campeones de la música urbana.

El influencer Un Marti to Durako también compartió imágenes de la primicia. Adelantó que este temazo musical se estrena muy pronto, el 1 de julio.

Lenier Mesa lleva una temporada de duro trabajo que está rindiendo frutos, no solo conquistando premios sino también prestigio como compositor.

Uno de los artistas que lo ha celebrado es Tekashi 6ix9ine quien aseguró que está más que agradecido con el cubano por escribir todas las canciones de su nuevo álbum Leyenda viva.

La fama de Lenier también despierta interés en sus detractores. La semana pasada Yulién Oviedo dijo en entrevista a Michelito Dando Chucho, que quiere ponerse los guantes y enfrentar al flaco en un combate musical, en un escenario en Las Vegas.

Lenier no ha respondido a este reto porque todo parece indicar que está muy ocupado trabajando, grabando nuevos temas y cosechando éxitos. No pretende perder tiempo ni energía cumpliendo los sueños de otros, al menos no por el momento.