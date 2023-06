Hijos de William Levy comparten fotos del álbum familiar para felicitarlo por el Día de los Padres

Christopher y Kailey, hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, acudieron este domingo a sus perfiles en redes sociales para dedicar palabras de amor a su papá.

Con motivo de la celebración del Día de los Padres, los dos hermanos rescataron fotos del álbum familiar en las que posan con su famoso papá, al que dedicaron amorosos mensajes.

"Las palabras no pueden describir lo agradecida que estoy de llamarte mi papá. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y la vida que nos has dado", le dijo la benjamina de casa en un mensaje en inglés.

"Mi princesa hermosa te amo. Gracias por siempre hacerme reír. Te adoro", le respondió el actor cubano con un comentario en español.

Su primogénito compartió una preciosa foto de ambos junto a una declaración de amor y agradecimiento.

"¡Feliz día del padre al mejor padre que uno podría haber pedido! ¡Te amo más de lo que las palabras podrían explicar y te agradezco tus constantes sacrificios por nuestra familia!", le dijo Christopher, también en inglés como su hermana.

"Te amo mi campeón!!! Gracias por hacernos sentir tan orgullosos a todos!!!", reaccionó él en la misma lengua, en un post que cerró con un 'amo', en español.

En marzo pasado, fue el protagonista de la nueva versión de "Montecristo" quien hizo a sus hijos protagonistas de su cuenta en Instagram con sendas publicaciones por sus cumpleaños.

"Happy Birthday a la princesa de mi vida, Kailey Levy. Gracias por existir mi vida. Gracias por darme tanta felicidad. Gracias por elegirme como tu padre y amarme y hacerme el papá más feliz del mundo. Te adoro con mi vida", escribó el 7 a su niña.

"17 years ago!!!! Happy birthday to my champ. Love you so much papi. I’m so proud of you!! God bless you always y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre. Amoooo!!!, dijo cinco días después al mayor.