"Flowcito de lunes" y mega trenza: Srta Dayana comienza la semana posando como una diva

Con dos fotos donde saca sus mejores dotes para posar ante la cámara, Señorita Dayana deseó este lunes una feliz semana a sus seguidores en redes sociales.

Gracias a las instantáneas, obra de Yavi Reyes, la intérprete se ganó los elogios de seguidores y colegas.

Mega trenza en el pelo -como mismo le llamó ella a través de las stories- y look de diva hollywoodense fueron la fórmula perfecta con la que la cantante cubana puso su mejor cara para dar la bienvenida a una nueva semana.

La manera en la que sostiene la trenza extra larga en una de las fotos, como si de un látigo se tratase, le dan más sensualidad a una estampa provocativa en todos sus ingredientes, que llega después haber puesto a bailar a su público, junto a El Chacal y El Micha, en un evento organizado por Dj Yus en Miami..

Botines acharolados de tacón de aguja, body con estampado animal print y cazadora guateada amarilla abierta completan el espectacular look elegido para la sesión de fotos, hecha por el mismo artista que poco antes capturó a Srta Dayana con su estilismo más atrevido y vaquero.

"Eso", le dijo El Micha; "Ahí na maaaaa", comentó Aymée Nuviola; "Cerranda", opinó Daniela Darlin.

"Wao qué hermosa"; "Mami estás p.... estás sacando unas fotos, de revistas, tipo JLo, Rihanna, felicidades a ese estudio, al fotógrafo y a ti, por modelo espectacular"; "Arrasando con todo! Esa foto es única!"; "Regia mi hermana"; "Divina"; "La reina del género"; "No hay comparación"; "Muy bonita me encanta, toda una Reina no hay competencia, bendiciones", se lee entre los muchos comentarios con palabras elogiosas que siguieron este lunes a la publicación de la conocida cantante cubana, que regresó a finales de mes pasado a los escenarios, después de haber sido intervenida de urgencia.