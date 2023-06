Padre cubano busca apoyo para tratar a su hijo enfermo de leucemia

Raúl López es un padre desesperado que busca apoyo para conseguir los medicamentos que necesita su hijo, enfermo de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo tipo B común, y brindarle el tratamiento que necesita.

El hombre expresó su gratitud hacia todas las personas que se han acercado ofreciendo ayuda y compartió información detallada sobre los medicamentos requeridos para el tratamiento de su hijo.

Entre los fármacos necesarios se encuentran Mesna o Uromitexan en bulbos de 400 mg, así como Ácido Folínico o Leucovorin en bulbos de 500 mg.

Además, se precisa Asparaginasa vía intramuscular, Ciclofosfamida en bulbos, trócar #20 y #22, catéteres de abordaje profundo, agujas Braun Spinocan para realizar la punción lumbar, Medulograma #22.25, y esparadrapo antialérgico.

Días antes, López explicó que en febrero, al menor le diagnosticaron la enfermedad, y a pesar de los diferentes tratamientos que le han hecho, los médicos reconocieron que no cuentan con los recursos para atender debidamente al paciente.

"Para nadie es desconocimiento la escasez de medicamentos que sufrimos, por lo motivos que sean", lamentó. "La vida de mi hijo no tiene un color político, porque ahora se debate entre el blanco o el negro . Sólo quiero que si mañana Dios decide por su vida, que no sea porque aquí en la tierra no lo hayamos intentado todo".

El padre reconoció que en todo este tiempo ha recibido diferentes tipos de ayuda, de familiares, amigos y desconocidos que viven en el extranjero, facilitándole algunas medicinas, pero al parecer resulta insuficiente.

"Ayúdenme a compartir y hacer llegar a todos cuantos puedan mi grito de desesperación, para ver si entre todos podemos salvar la vida de un inocente", concluyó.

Las personas interesadas en comunicarse con Raúl López pueden escribirle a su número personal: +53 55713353.

Cuba actualmente atraviesa una situación crítica en el abastecimiento de medicinas e insumos médicos, lo que se traduce en servicios sanitarios de mala calidad y pacientes sin posibilidades de atenderse como es debido.

Las autoridades insisten en culpar al embargo estadounidense de la crisis, pero en la práctica hace poco por salir de ella.

Gracias a las acciones solidarias de grupos de cubanos, dentro y fuera del país, se recogen y distribuyen algunos medicamentos de alta demanda y que escasean en farmacias y hospitales,

Otros dependen de sus familiares en el extranjero, que deben comprarlos y enviarlos a Cuba, a partir de que el gobierno autorizó la libre importación de estos productos, sin fines comerciales.

Mientras tanto, en lugares como La Cuevita, en La Habana, se venden libremente medicamentos, sin control de las autoridades y a precios que para algunos resultan imposibles de pagar.