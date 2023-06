Caso de abuso y abandono infantil en Matanzas obliga al gobierno a dar una respuesta

Una denuncia en redes sociales, sobre el abandono institucional hacia una mujer embarazada con problemas psiquiátricos y sus hijos, obligó al gobierno de Matanzas a dar una respuesta, que no resultó suficiente para la sociedasd civil cubana.

Dannerys Martínez Martínez y sus tres hijos fueron grabados en una parada de autobús de la localidad Peñas Altas a mediados de este mes, todos mostraban un evidente estado de abandono.

Desde la página de Facebook Impactos desde el Corazón aseguraron que la mujer tiene problemas mentales y ha sufrido abusos sexuales por parte de su pareja, que también es un familiar.

Ese espacio virtual denunció a las autoridades locales por no atender debidamente a la mujer y a sus hijos.

Tras esta publicación, el gobierno de Matanzas reaccionó y desmintió las denuncias hechas por la sociedad civil, alegando que en ningún momento esa familia ha sufrido abandono.

Aunque reconocieron que Martínez Martínez "vive en condiciones deplorables" y que "durante años sufrió maltratos por parte de su pareja", argumentaron que es atendida por una Comisión de Prevención, y entre las ayudas que recibe está una pensión de 4,792.00 CUP.

"Se le ha entregado artículos como fogones de inducción, colchones, entre otros. En sí, a ella se le ha prestado ayuda de diferentes formas y tiene una trabajadora social que se encarga de estar al tanto de su situación", dijo el gobierno matancero.

Asimismo, justificó que las ayudas ofrecidas no tienen el efecto deseado "porque muchas veces la persona vulnerable, por una cuestión de culturas aprendidas y la irresponsabilidad", lo impiden.

La directora municipal de Trabajo, María Laura Morejón Hernández, aseguró que Martínez Martínez ha sido ingresada en varias oportunidades y se ha escapado de la instalación médica.

"Incluso se le internó en el Hogar Materno por lo sensible de su embarazo. Sin embargo, se marchó de este. También estos comportamientos erráticos e irresponsables pueden provenir de su condición mental", argumentó Morejón Hernández.

En estos momentos la mujer, que tiene un embarazo de 25 semanas, se encuentra ingresada recibiendo tratamiento psiquiátrico y sus hijos de manera temporal en un Hogar para Niños sin Amparo Familiar, instituciones estatales encargadas de casos como este.

Sin embargo, el gobierno provincial de Matanzas no abundó sobre el posible apoyo brindado a esta mujer, que víctima de abusos por parte de su pareja, tampoco indicó si hay una investigación policial sobre los atropellos que pudieron recibir los menores de edad, y no ofreció detalles sobre el futuro de esta familia.

Sobre la divulgación de imágenes de los menores de edad y la violación del derecho a la intimidad, el gobierno provincial de Matanzas no ha hecho ninguna declaración a CiberCuba.

La reacción de los cubanos a la respuesta estatal no demoró, y muchos criticaron la demora del gobierno de Matanzas, que no actuó hasta que se hizo público el caso.

"Gracias a las redes sociales y a personas con buen corazón es que hacen algo por esos niños, porque si no es así, ni caso le hacen. Esperan a que alguien haga la denuncia para 'hacer su trabajo', ojalá y lo hagan con tantos casos de niños, ancianos y personas discapacitadas que están pasando tanta hambre, porque con 4,700 pesos no se come, un detalle que todas las autoridades deben saber", expresó una internauta.

"Si tenían conocimiento del caso no entiendo por qué tienen que esperar a que se denuncie en las redes. Si es del conocimiento de las entidades pertinentes que la madre no tiene la capacidad para cuidar de ella misma, por qué no recogen a los niños antes y le permiten seguir trayendo inocentes a este mundo en esas condiciones. Discúlpeme, pero tan buen trabajo no han hecho evidentemente, aunque gracias a dios nunca es tarde y los niños aún están vivos", escribió otra mujer.

"Pero si nadie hacía la denuncia en Facebook no pasaba nada. ¡No metan más cuentos! Esos niños están grandes y todo el mundo sabía de este problema. Lo que pasa es que aquí hay que denunciar los casos en las redes sociales para que el mundo entero los vea y se les preste atención. A ustedes no les conviene que la opinión internacional vea estas cosas", criticó otra cubana.

Casos como el de esta familia cubana hay varios en todo el país, de niños desamparados y de madres desesperadas, que no tienen recursos para cuidar debidamente de sus descendientes.

Lesyanis Vuelga Leyva, natural de Camagüey, carece de una vivienda donde vivir con sus dos hijos y las autoridades locales no le han ofrecido una solución a su problema.

Un padre, residente en Cienfuegos, pidió ayuda para cuidar de sus cinco hijos, que no están bien alimentados y faltan a la escuela cada vez que se quedan sin desayunar.