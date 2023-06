Madre cubana embarazada vive en la extrema pobreza con cinco niños

Una cubana madre de cinco niños y embarazada de un sexto bebé denunció la extrema pobreza en la que vive en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas.

Noemí Grasset Morell subió a su muro de Facebook las fotos del lugar donde reside: una casucha de tablas y techo de guano que no cuenta con las condiciones mínimas.

Captura de Facebook / Noemí Grasset Morell

Según explicó, a los organismos encargados de tomar el control de su situación y darle una ayuda no parece interesarles su caso.

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

"Las autoridades a cargo no responden aún, luego de varios intentos no hay una respuesta conforme a los planteamientos de nuestro presidente que se hicieran cierta prioridad de ayuda económica y de recursos a personas como en mi caso, que tengo cinco hijos todos menores de edad y esperando el próximo en mi vientre", afirmó.

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

Las imágenes no dejan dudas sobre la miseria de esta familia, que sobrevive en la peor miseria en el campo, sin apenas muebles y menos aún electrodomésticos.

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

El techo tiene filtraciones que en los últimos días ha dejado que se llenen de agua los numerosos agujeros del suelo de la casucha.

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

"Llevamos cinco años pidiendo esta solicitud, aun en la capital, y no hay respuesta ni quieren dar solución. Está lloviendo muy fuerte en estos momentos y todo está muy mojado, mis niños sufriendo la difícil situación de lo que no parece tener solución", añadió.

Foto: Facebook / Noemí Grasset Morell

La joven pidió que se compartiera su publicación para así movilizar a algún organismo a que le busque una respuesta.

Casi 400 personas escribieron en la sección de comentarios.

Algunos lamentaron la situación de la reclamante, y recordaron cuando el gobernante Díaz-Canel prometió que a las madres con más de tres hijos y con su situación hay que ayudarlas con el tema habitacional.

"Ella no está pidiendo dinero ni comida, es solo cuestión de vivienda con las condiciones mínima indispensables o materiales que le corresponden por ley, si no, para qué fue emitido el acuerdo 9009 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial 57 es para darle vivienda o los materiales necesarios para construirla a las madres con más de tres hijos, por ende es su obligación reclamar a las autoridades, si no, no hubieran emitido acuerdo sobre el tema", señaló una psicóloga.

"Y pensar que como ellos hay muchos más en los campos de Cuba, y lo más triste es saber que lo poquito que hay en el país es para los dirigentes, el pueblo que se la arregle como pueda", aseguró un camagüeyano.

Sin embargo, muchos internautas criticaron a Noemí por tener tantos hijos en su situación, e incluso algunos le sugirieron que se ligara.

"Hay cierta irresponsabilidad en los dos adultos que no saben cuidarse (...) y se pusieron a tener hijos por cantidad cuando muchos profesionales sacrificados esperan y sacrifican unos años para aunque sea darle un techo digno a uno o dos nenes, no ponerse a hacer hijos para que después le solucionen el problema. Sea más responsable, que usted más que nadie debe cuidar por sus hijos...", dijo un habanero.

"Espero de todo corazón que recibas algún tipo de ayuda, no por ti, sino por esos ángeles que no merecen estar en esa miseria. Pero mi corazón, piensa bien antes de traer más hijos al mundo en estas condiciones, por favor, que después ellos son los que pasan trabajo porque la casa es un tema pero, ¿y la comida? ¿Y la ropa? Y los zapatos? ¿Y sus juguetes? ¿Y su infancia?", cuestionó una mujer.

La situación de Noemí se repite a lo largo y ancho del país, donde familias con varios hijos llevan años esperando sin éxito por un lugar digno donde vivir.

En marzo, una madre soltera con siete hijos, denunció que lleva casi un quinquenio pidiendo ayuda al gobierno para la construcción de una vivienda sin recibir respuesta.

"No he recibido ayuda de ningún tipo. El único salario que entra en mi hogar es el mío y no he sido bien atendida en mi municipio ni en la provincia", subrayó la mujer, que reside con sus hijos en Songo la Maya, Santiago de Cuba, en una vivienda de tablas de madera con solo dos habitaciones, en pésimo estado constructivo y con goteras.

De sus siete niños hay uno que padece asma bronquial y ella también es una persona enferma, ha sido operada cinco veces, ha sufrido dos infartos y dos paros cardíacos, pero aún así trabaja porque su salario es su único ingreso.

Aunque el gobierno pretende que las mujeres cubanas tengan hijos para resolver el problema del envejecimiento poblacional, tampoco garantiza que las madres tengan condiciones mínimas para procrear.

Hace unos dos meses, una madre llamada Cary Rodríguez pidió ayuda desesperada para sus siete hijos pequeños, pues aseguró que no tiene cómo comprarles ropa.

"Estos son mis siete niños, busco cualquier ayuda que me puedan brindar, aunque sea poca pero me vendría bien. Soy madre soltera y en estos momentos estoy en La Habana buscando unas ropitas para la bebé de dos añitos que me regalaron. El que quiera y pueda llámeme ahora o un sms con su dirección y yo voy, por favor, no tengo cómo comprarles ropa, ayúdenme", afirmó.

En febrero, una cubana lanzó fuertes críticas a Díaz-Canel y aseguró que las madres del país no tienen cómo alimentar a sus hijos.

"Cuba avanza hacia atrás y con el dolor de miles de madres y niños", expresó en Facebook la internauta identificada como Yoli Marley N. Rensoli.

Yoli señaló que el régimen tiene a las madres "a punto de colapsos mentales porque no tenemos nada que darles a nuestros hijos", ni se le facilitan los medios para garantizar un sustento económico.