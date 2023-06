CIMEX desmiente venta de un Toyota oxidado del 2009 en 43,000 MLC

La corporación CIMEX desmintió que haya vendido un Toyota oxidado del 2009 en 43,000 MLC la semana pasada.

La empresa estatal, perteneciente al conglomerado militar GAESA, aseguró en sus redes sociales que es falso lo dicho por el ciudadano Lisander Acosta Verges, quien denunció la compra de un auto en mal estado técnico en la agencia de autos de la calle 20, en Miramar.

"Ante la realización de esta publicación, nos personamos en la agencia y se pudo verificar en el sistema, de que el ciudadano Lisander Acosta Verges no ha efectuado la compra de vehículo en lo que va del año 2023", dijo CIMEX en su Facebook.

La entidad aclaró que el Toyota Yaris del 2009 se vende a 39,000 MLC y no a 43,000 MLC.

Captura de Facebook / Corporación Cimex.SA Oficial

También precisó que durante el proceso de compra siempre se acompaña a los clientes, se les da información detallada y se les permite evaluar el estado de los carros.

"Desde nuestros perfiles institucionales se ha intentado contactar con el ciudadano mediante su perfil en Facebook y no hemos podido establecer comunicación con el mismo", añadió el post.

CIMEX exhortó a sus clientes a mantenerse informados por sus canales oficiales de comunicación, y aseguró que ante cualquier queja o reclamación contacten con ellos.

El jueves pasado, Acosta Verges denunció en varios perfiles de Facebook que había pagado 43,000 MLC por un Toyota Yaris del 2009, comprado en la única agencia del país habilitada para la venta de autos en Moneda libremente Convertible.

Más allá del desorbitado precio pagado por un carro de segunda mano, el usuario denunció el pésimo estado de conservación del vehículo, que tuvo que pagar sin poder revisarlo, y que luego descubrió estaba "podrido por debajo".

"A todos los cubanos que quieren comprarse carros en la agencia de 20 y primera de la Habana: no te dejan revisarlos, no te dan una gota de gasolina y están todo podridos por debajo", dijo en al menos dos post que siguen disponibles.

El conductor relató que el auto tenía el chasis completamente oxidado, pero que no lo pudo revisar en la agencia habanera y sólo se dio cuenta de su mal estado cuando llegó a su casa, en la región oriental de Cuba.

"Cuando lo revisé, está todo podrido. Se le caen las lascas de hierro oxidado. Costó 43,000 MLC. Quisiera que alguien me orientara y [me dijera] con quién me puedo quejar, a qué número puedo llamar", dijo.

"Lo hago público para que no pasen por lo que estoy pasando. El descaro y la estafa más grande que hacen en esa agencia", manifestó indignado.

En febrero de 2020, a la par de la entrada en vigor de la unificación monetaria, el gobierno cubano dio luz verde a la venta de autos usados en dólares en un único concesionario en La Habana y a precios desorbitados.

En un país donde el salario promedio es poco más de 30 dólares al mes, CIMEX puso a la venta vehículos a precios que iban de los 34,000 a los 90,000 MLC.

Dichos carros son de segunda mano, pues se han utilizado previamente en la renta al turismo.

La venta de autos forma parte de una política de acelerada recaudación de divisas implementada por el régimen en medio de la creciente crisis económica y la falta de liquidez que afecta al país.