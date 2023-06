Cubano paga 43,000 MLC en agencia del régimen por un Toyota oxidado del 2009

Un ciudadano cubano pagó 43,000 MLC por un Toyota Yaris del 2009, comprado en la única agencia del país habilitada para la venta de autos en Moneda libremente Convertible, perteneciente a la Corporación CIMEX.

Más allá del desorbitado precio pagado por un carro de segunda mano, el cubano denunció en redes sociales el pésimo estado de conservación del vehículo, que tuvo que pagar sin poder revisarlo, y que luego descubrió estaba “podrido por debajo”.

“A todos los cubanos que quieren comprarse carros en la agencia de 20 y primera de la Habana: no te dejan revisarlos, no te dan una gota de gasolina y están todo podrido por debajo”, dijo el usuario de Facebook identificado como Lisander Acosta Verges.

En su publicación, Acosta Verges informó que había comprado un Toyota Yaris del año 2009. Con 14 años de antigüedad, el auto tenía el chasis completamente oxidado, pero el comprador no lo pudo revisar en la agencia habanera y sólo se dio cuenta del mal estado del vehículo cuando llegó a su domicilio, en la región oriental de Cuba.

“Lo traje para Oriente y, cuando lo revisé, está todo podrido. Se le caen las lascas de hierro oxidado. Costó 43,000 MLC. Quisiera que alguien me orientara y [me dijera] con quién me puedo quejar, a qué número puedo llamar”, dijo el comprador.

A su vez, hizo un llamado de alerta a todos los que tienen planes de comprar un auto en esa agencia, perteneciente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado de empresas en poder de la cúpula militar y dirigentes del régimen cubano.

“Lo hago público para que no pasen por lo que estoy pasando. El descaro y la estafa más grande que hacen en esa agencia”, manifestó indignado Acosta Verges, quien prometió que compartiría más imágenes del deterioro del auto que le vendieron a un precio exorbitado en la agencia del régimen.

Fotografías compartidas en su publicación dejaron ver el estado de corrosión del chasis del vehículo. Considerada la parte más importante del automóvil, el chasis es el soporte principal que une el tren delantero y trasero, y conecta a su vez todos los componentes mecánicos y electrónicos del vehículo.

Las imágenes de la suspensión y amortiguadores del Toyota Yaris comprado por Acosta Verges, dejan ver el grado de herrumbre de estas piezas, con una gruesa capa de óxido que empieza a soltar lascas y que compromete la seguridad de quienes viajen en el auto.

Una somera búsqueda en páginas de internet para la venta de autos de ocasión en España, deja ver 25 resultados para Toyota Yaris del 2009. Los interesados en comprar este utilitario pueden pagar desde 3,000 hasta 7,500 euros, en función de los kilómetros rodados y el tipo de motor del vehículo.

En negocios de este tipo es una práctica habitual que el cliente pueda revisar el auto completamente antes de comprarlo, amén de que se venden con garantías que permiten su devolución en un tiempo razonable en caso de presentar desperfectos que no se habían informado con anterioridad por los vendedores.

La Corporación CIMEX promocionó en su portal web la venta de autos en MLC, al unísono con la entrada en vigor de la Unificación Monetaria decretada por el régimen cubano y contemplada como parte del llamado “ordenamiento económico” del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Los clientes interesados deben dirigirse personalmente a la Agencia de Autos de calle 20 entre 1ra y 3ra, Playa; única habilitada en el país para este servicio. Paulatinamente se ampliará al resto del país, en correspondencia con la disponibilidad de vehículos y condiciones de las agencias”, indicó el comunicado de Corporación controlada por GAESA.

Los precios de los autos listados en aquel entonces por CIMEX iban de los 34,000 a los 90,000 MLC, en un país donde el salario promedio apenas llega a los 25 dólares, teniendo en cuenta la cotización del mercado informal, que este viernes marcó un récord histórico al situarse la divisa estadounidense en los 202 CUP.

Según afirmó Eduardo Rodríguez Dávila, Ministro cubano de Transporte, la recaudación por la venta de vehículos se repartiría un 85% para un fondo especial de mejora de los servicios de transporte público, y el 15% restante para CIMEX y sus tiendas. Los cubanos reaccionaron indignados a sus declaraciones.