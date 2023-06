Trump: "Cuando sea reelecto le daré a China 48 horas para retirar todo el equipamiento militar de Cuba"

El expresidente Donald Trump se dirigió a los votantes agrupados en la Coalición Fe y Libertad, a los que prometió que, en caso de ser reelegido, le daría 48 horas de plazo a China para que desmantelaran todo su equipamiento militar y de espionaje de Cuba.

“Cuando sea reelecto presidente le diré a China que tienen 48 horas para remover todo el equipamiento militar de Cuba o lanzaré el martillo”, amenazó Trump, esgrimiendo una hipotética política de aranceles aún más restrictiva para las importaciones provenientes de China.

En su discurso, el expresidente se extendió en el tema de los presuntos acuerdos del régimen cubano y China, revelados recientemente por el WSJ, a los cuales consideró un grave peligro para la seguridad nacional.

“Con mucho, Joe Biden es el presidente más corrupto de la historia de nuestro país”, dijo Trump, achacando la pusilanimidad del presidente de Estados Unidos a presuntos intereses turbios de la familia Biden con la élite china.

Según Trump, en días recientes, una fuente anónima del IRS (Servicio Interno de Impuestos) reveló una conversación de Hunter Biden con un alto funcionario chino, al que envió un mensaje de texto diciendo que estaba junto a su padre en ese momento y ambos se preguntaban “por qué no habían sido satisfechos los compromisos adquiridos”.

“Dile al director que me gustaría que esto se resuelva ahora, antes que se nos vaya de las manos. Y cuando digo ahora, es ahora, es decir, esta noche. Y si recibo un mensaje o llamada de alguien que no seas tú, Zhang o el “chairman”, ten por seguro que el hombre sentado aquí al lado y todos los que le conocen, lamentarán que no hayas seguido mis instrucciones”, citó Trump, leyendo el presunto mensaje de Hunter Biden, y aclarando que estaban hablando “de dinero”.

Acorde a su relato, tras esa conversación y en el plazo de 10 días, Biden recibió 5,1 millones de dólares de China sin motivo o razón aparente. “De hecho, ellos han recibido decenas de millones de dólares de China”, insistió el republicano.

“Y quizás esa sea la razón por la que no lo veamos quejándose del hecho de que los chinos estén construyendo instalaciones militares en Cuba”, apuntó el expresidente, volviéndose a quejar de que los grandes medios no dicen ni una palabras sobre estas revelaciones.

Para Trump, Biden es un “presidente absolutamente vulnerable, porque los chinos lo están sobornando. Le están pagando y saben todo el dinero que le han dado. No solo China, sino muchos otros países, incluida Ucrania; saben los cheques que le han girado, así que tiene que ser muy amable y generoso con China, con Ucrania”.

Por eso a Biden no le importa que China abra esas bases militares en Cuba, a 90 millas de nuestras costas, insistió, al tiempo que afirmaba que el escándalo era cien veces superior al del Watergate.

“Le parece bien, no hace nada, ni dice nada. Lo cual significa para la población cubana de Miami (los quiero mucho, tengo el record de votantes dentro de esa comunidad, tengo el honor de haber sido galardonado con el premio de Bahía de Cochinos)… esos que quieren volver a su país… significa que nunca más volverán a ver Cuba, porque China está ocupando Cuba ahora mismo. Biden les está dando todo lo que piden los dictadores y no podemos dejar que eso suceda”, consideró Trump.

Tras dibujar un escenario de corrupción y debilidad en la actual administración, el expresidente afirmó que “entonces, cuando yo vuelva a ser presidente, diré a China que tiene 48 horas para desmantelar sus instalaciones militares y de espionaje en Cuba, o lanzaré el martillo y habrá aranceles como nunca antes para China”.

A mediados de junio, Trump declaró que, bajo su administración, China nunca habría tomado el control de Cuba. "China acaba de tomar el control de Cuba en la práctica. ¡Jamás habría pasado bajo la Administración Trump!", afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social.

Las revelaciones acerca de la presunta existencia de acuerdos entre La Habana y Pekín para la instalación de bases de entrenamiento y espionaje militar en Cuba también han hecho saltar las alarmas en el Congreso de Estados Unidos.

Así lo expresaron recientemente el senador Bob Menéndez (D-N.J.) y el congresista Michael McCaul (R-Texas) en una carta enviada el viernes al secretario de Estado, Antony Blinken, y al director de la CIA, William Burns, solicitando una sesión informativa clasificada sobre la supuesta instalación de espionaje chino en Cuba.