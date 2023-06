"¿Nadie me va a felicitar?": La Diosa celebra un mes "sin decir ni una sola mala palabra"

Entre nuevos proyectos y próximos lanzamientos musicales, La Diosa aprovechó para mostrar en redes su lado más sarcástico y divertido.

Mediante un corto vídeo subido primeramente a las stories de Instagram, la intérprete de la "Papaya de 40 libras", celebró llevar un mes sin decir malas palabras.

"Hola mi gente, llevo un mes sin decir ni una sola mala palabra, ¿nadie me va a felicitar", dijo entre alegre e irónica.

En el vídeo, que posteriormente compartió en Facebook, luce el ajustado mono enterizo negro con el que aparecerá en el videoclip de "La Vida", un corrido con el que aterrizará próximamente.

"Eres una triunfadora, has dado un cambio extraordinario, todos para bien, te felicito, tienes una gran voz y mucho talento. Eres grande"; "Muchas felicidades y bendiciones. No importan las opiniones mientras te sientas bien contigo misma"; "Muchas felicidades Diosa pero no cambies, el que te quiere de verdad te querrá como eres, auténtica"; "Eres increíble todo lo que te propones lo logras. Hasta esos impulsos tuyos se extrañan", se lee entre los más de trescientos mensajes que se acumulaban en el post a los 12 minutos de compartido en Facebook, entre los que se repiten las felicitaciones.

Una de las críticas más recurrentes que le han hecho a la cantante cubana, en especial desde su llegada a Miami, ha sido, precisamente, su manera de proyectarse y su vocabulario.

En la actualidad no queda huella de ello en su perfil en Instagram pues a principios de este mes de junio, borró todas sus publicaciones. Coincidiendo con un drástico cambio de look, La Diosa, avisó de que empezaba una nueva etapa, más centrada.

Desde ese momento, no ha dejado de promocionar sus nuevos proyectos o adelantar otros, además de celebrar fechas importantes para la familia, como el cumpleaños 15 de su primogénito Axel.