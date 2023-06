Tiradera entre pizzeros cubanos en Estados Unidos

La batalla por la mejor pizza cubana en Estados Unidos deja huella en Tik Tok, donde pizzeros rivalizan en un cruce de mensajes de altos kilates por determinar cuál es la más rica.

La calidad de las masas y de las salsas -artesanales por supuesto- la cantidad de queso, los bordes más crujientes o el dorado ideal son algunos de los elementos en juego, en el que no falta incluso el tipo de fuego o recipientes empleados para cocinarlas.

“Esto es para ti que te pusiste a decir por ahí que mis pizzas eran precocinadas, que las únicas en Miami que servían eran las tuyas, este es el último video que te voy a hacer, pero déjame decirte que te falta mucho”, dice una joven de Pizzería La Isabella muy convencida de su producto.

"Mejores que tú hay muchos, mejores que yo hay muchos más. Lo peor que hay es ser autosuficientes, pero me parece una falta de respeto que tú estés diciendo que las mías son precocinadas y haciendo cuentas falsas cuanto tú sabes que no es así", añade la joven en un mensaje dirigido a alguien del gremio que no concreta, eso sí, todo parece indicar que se refiere a un competidor en Miami.

En el cruce de mensajes entró también Pa’ Comer Cuban Pizza, que dirigió su mensaje a un compatriota que calificó sus pizzas como las mejores.

“Hay un cubanito en Tik Tok que me compartieron su video y lo noté un poquito alterado. Amigo, hablar de la mejor pizza es algo muy subjetivo porque para ti puede ser la mejor, pero quizás para mí no lo es”, dijo la cubana con mucha calma antes de mostrar dónde hace sus masas y cómo las fermenta.

"Entonces, amigo, si quieres vente, y te doy unos tips para que te queden así de bellas”, concluye.

En este último caso el origen de la polémica parece haber sido Miguel Alejandro Gómez Pérez (Ale), quien hace pocos días calentaba el ambiente en Tik Tok al autodeclararse desde el estado de Colorado como "El rey de las pizzas", y situarse a sí mismo muy por encima de sus coterráneos de Miami.

“Mira, campeón, es hora que yo salga a hablar ya porque aquí el rey de las pizzas soy yo, no son ninguno de ustedes en Miami ni na' de eso. Ya me molesté. Graba aquí, masita fresquita. La pizzas cubanas se hacen en platos de estos, así feos como los ves tú así, no en platos que tú tienes de Walmart, mi hermano", dijo sin concretar a quién iba dirigido el mensaje.

"Lo otro que te voy a decir, es que te andas haciendo el profesor de pizzas y aquí el monstruo y el rey soy yo, modestia aparte", insistió antes de enseñar una salsa de tomate cocinada por él mismo.

Una última recomendación iba enfilada a no ahorrar en queso: "No le eches poquito, que para eso estás en Estados Unidos, complace al cliente. Mira, pizza linda con carbón", concluía.

Hace un par de días, desde la pizzería de Alejandro, en Colorado Springs, unos clientes cubanos le daban la razón.

"Que se dejen de invento la gente de la Florida, de Houston, de Tampa... las mejores pizzas en la United States, son estas, porque.... si es así, no sirve", decía un cliente satisfecho, usando incluso el propio slogan del pizzero cubano.

"Candela y pica pica. No se me ponga inflar la gente en Miami que ustedes saben que aquí tienen que recogerse con el rey", remató Alejandro, echando todavía más leña al fuego.

La polémica está servida y las pizzas cubanas para escoger y degustar, sobran.

"Enfóquense cada cual en su negocio porque para gusto los colores”, concluyó tajante una comentarista en Tik Tok, dando el que tal vez pueda ser el mejor consejo para la tiradera de pizzeros.