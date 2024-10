Joven cubano prueba por primera vez "la pizza cubana en los Estados Unidos"

Desde que llegó a Estados Unidos en julio, el joven cubano sergitosant no ha parado de probar cosas nuevas, y ahora le tocó a la pizza cubana. En su último video de TikTok, se fue directo a un lugar en Florida a ver si la pizza sabe igual que en Cuba. ¿El veredicto? ¡Está mejor!

"Voy a probar la pizza cubana en los Estados Unidos", dijo en Tiktok @sergitosant emocionado antes de morder una hawaiana bien cargada de queso y salsa. Después del primer bocado, soltó: "¡No lo puedo creer! Del uno al diez, ¡100,000! Espectaculares". Vamos, que no estaba exagerando, porque hasta pidió un batido de mamey para completar la experiencia, aunque ahí sí dijo que no le sabía igual que en Cuba.

El restaurante donde fue, Noventa Millas Pizza, no tardó en agradecerle la visita, y en los comentarios no faltaron las reacciones. Alguien le soltó un "Qué bueno que no eres de los que dicen que la comida aquí no sabe a nada", y él, sin pensarlo dos veces, respondió: "No tienen paladar". Otros, como siempre, dando su opinión: "Ese lugar solía ser bueno, pero ya no tanto", mientras que algunos se quejaban de la distancia: "Están en Tampa muy lejos ".

Por si lo dudabas, Sergito aclaró que todo lo pagó él: "Esto fue promoción apagada, a mí nadie me pagó", bromeó en el video.

Así que si estabas buscando un lugar para probar pizza cubana en USA, SergitoSant ya te hizo la recomendación. ¡Y con esa puntuación, parece que vale la pena!