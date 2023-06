Piden visa humanitaria para niño cubano con neurofibromatosis

Una visa humanitaria solicitan para niño cubano que padece Neurofibromatosis, según información compartida en redes.

La solicitud la realizó este miércoles la organización sin fines de lucro “Sembrando Esperanza” a través de su perfil de Facebook, en el que identificaron al menor como Robert, de ocho años de edad, residente en la provincia de Camagüey.

“Padece una enfermedad llamada Neurofibromatosis tipo 1. Es una afección que provoca alteraciones en la piel, así como tumores a lo largo de los nervios del cuerpo. Robert tiene los tumores en la parte izquierda de su cuello ejerciéndole presión en las vías respiratorias, ocasionándole problemas para respirar”, apunta la publicación de la referida ONG.

Captura Facebook/Sembrando Esperanza

También refieren que “en otras ocasiones se ha expuesto el caso, con el fin de resolver algunos medicamentos” y que “en Cuba no existe tratamiento alguno para el padecimiento de Robert”.

“Estamos pidiendo una visa humanitaria, en algún país desarrollado donde él pueda ser debidamente atendido. Por favor ayúdennos a compartir. El número de su mamá Yiset es +53 56901113”, concluye la publicación.

No es la primera vez que familias u organizaciones de la sociedad civil solicitan visas humanitarias para tratar enfermedades de niños o adultos que no son tratables en la isla.

En abril los padres de un niño que padece una rara enfermedad imploraron una visa humanitaria para tratar la enfermedad que padece su hijo, aún desconocida, fuera del país.

El pequeño Emmanuel, de casi cuatro años, ha pasado la mayoría de su corta vida en hospitales para intentar determinar la enfermedad que padece mientras su salud se deteriora con padecimientos que se suman y empeoran su estado, según expuso el padre del niño en Facebook.

"Me acerco a esta vía para pedir que me ayuden a salvarle la vida a mi hijo, cabe destacar como una nota que nosotros, los padres, estamos aquí en los EE.UU. y que tiene una reclamación puesta desde agosto de 2021 y también tiene puesto el programa parole humanitario hace ya un mes", dijo el hombre en esa red social.

Según explicó, actualmente el niño tiene pérdida de sangre en la orina, lo que ha provocado a que su hemoglobina baje, pues tampoco fija el hierro en la sangre.

"A pesar del tiempo que ha pasado y todo su sufrimiento aún no tenemos un diagnóstico preciso y por si fuera poco ahora me está presentando una nueva enfermedad renal, de la cual no se sabe la causa. Estuvo ingresado durante un mes la última vez, anteriormente estuvo un año y varios meses, es decir, casi toda su vida en un hospital sometido a diferentes pruebas", dijo el hombre afligido.

En su pedido de ayuda, el padre explicó que a sus tres años, el pequeño Emmanuel no se sienta solo ni camina ni gatea y desde sus inicios, ha presentado problemas estomacales que le produjeron un "síndrome de mala absorción intestinal, es decir, que no digiere los alimentos".

"Además de esto presenta una hipoplasia tímica severa y aunque ha tenido una pequeñísima recuperación no se le nota, puesto que no aparenta tener la edad que tiene", agregó.

El debilitamiento de la salud del menor llegó a tal punto que con solo dos años pesó apenas 9 libras.

También está la petición que hizo la madre de la niña Amanda Lemus Ortiz, residente en Sancti Spíritus, que necesita una visa humanitaria a otro país para someterse a un trasplante de hígado que le salve la vida.

De modo similar el padre de Cristian solicitó una visa humanitaria para que el niño se someta a un trasplante de hígado en otro país, ya que padece de atresia de las vías biliares y actualmente en Cuba no están realizando este tipo de intervención quirúrgica.