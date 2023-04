Padres cubanos piden visa humanitaria para tratar a su hijo con enfermedad desconocida

Padres cubanos recurrieron a las redes sociales para implorar por una visa humanitaria que les permita tratar la enfermedad que padece su hijo, aún desconocida.

El pequeño Emmanuel, de casi cuatro años, ha pasado la mayoría de su corta vida en hospitales para intentar determinar la enfermedad que padece mientras su salud se deteriora con padecimientos que se suman y empeoran su estado, según expuso el padre del niño en Facebook.

Captura de Facebook / Emmanuel Cala Cala

"Me acerco a esta vía para pedir que me ayuden a salvarle la vida a mi hijo, cabe destacar como una nota que nosotros, los padres, estamos aquí en los EE.UU. y que tiene una reclamación puesta desde agosto de 2021 y también tiene puesto el programa parole humanitario hace ya un mes", dijo el hombre en esa red social.

Según explicó, actualmente el niño tiene pérdida de sangre en la orina, lo que ha provocado a que su hemoglobina baje, pues tampoco fija el hierro en la sangre.

"A pesar del el tiempo que ha pasado y todo su sufrimiento aún no tenemos un diagnóstico preciso y por si fuera poco ahora me está presentando una nueva enfermedad renal, de la cual no se sabe la causa. Estuvo ingresado durante un mes la última vez, anteriormente estuvo un año y varios meses, es decir, casi toda su vida en un hospital sometido a diferentes pruebas", dijo el hombre afligido.

En su pedido de ayuda, el padre explicó que a sus tres años, el pequeño Emmanuel no se sienta solo ni camina ni gatea y desde sus inicios, ha presentado problemas estomacales que le produjeron un "síndrome de mala absorción intestinal, es decir, que no digiere los alimentos".

"Además de esto presenta una hipoplasia tímica severa y aunque ha tenido una pequeñísima recuperación no se le nota, puesto que no aparenta tener la edad que tiene", agregó.

El debilitamiento de la salud del menor llegó a tal punto que con solo dos años pesó apenas 9 libras.

Decenas de padres han recurrido en fechas recientes a las redes sociales para suplicar por visas humanitarias que permitan tratar a sus hijos fuera de Cuba, en medio de una grave crisis del sistema sanitario cubano.

Tal fue el caso de la petición que hizo la madre de la niña Amanda Lemus Ortiz, residente en Sancti Spíritus, que necesita una visa humanitaria a otro país para someterse a un trasplante de hígado que le salve la vida.

De modo similar el padre de Cristian solicitó una visa humanitaria para que el niño se someta a un trasplante de hígado en otro país, ya que padece de atresia de las vías biliares y actualmente en Cuba no están realizando este tipo de intervención quirúrgica.