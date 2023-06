Atleta cubana que devolvió medalla de bronce a mexicana: "Quería que se hiciera justicia"

Laina Pérez, la atleta cubana de tiro deportivo que devolvió en los Juegos Centroamericanos la medalla de bronce que el reglamento le otorgó pero que había ganado por puntuación la mexicana Alejandra Cervantes, afirmó que aspiraba a que se hiciera justicia.

En una entrevista sobre el acto que protagonizó en días pasados y fue ampliamente reconocido en medios deportivos y redes sociales como un gesto de fair play, la cubana aseguró una vez más que no le correspondía a ella la presea concedida en la prueba de 10 metros en Pistola de Aire, sino a su rival, aunque el reglamento indicara lo contrario.

Captura de Facebook / Todo, Menos Fútbol

"Es una medalla que no me gané yo, sino ella en la línea de tiro y yo sé lo que se sufre para estar en una competencia y ser un atleta de alto rendimiento (...) para que no se le reconociera su esfuerzo. Me parecía muy injusto que no se llevara su medalla a casa", expresó en el video publicado por el perfil "Todo, Menos Fútbol".

En el certamen, la mexicana Alejandra Cervantes había obtenido el tercer lugar pero, de acuerdo a la reglamentación de los propios juegos, no se pueden otorgar tres medallas a atletas del mismo país, y las también mexicanas Andrea Ibarra y Alejandra Zavala habían ganado oro y plata en esta prueba.

En opinión de Pérez, el reglamente es absurdo y debería modificarse en aras de otorgar justamente un lugar en el podio a quien lo mereció.

La cubana reconoció que la trascendencia de su gesto la llenaba de satisfacción porque pretende que se le reconozca a la mexicana su desempeño.

"Me agrada que lo vean de buena manera porque quería que hubiera justicia en el deporte. Todos están muy contentos con la actitud y saben que era lo justo", agregó.

Con la viralización en redes de su actitud, espera que Alejandra Cervantes pueda regresar con su medalla a casa.

"Después de todo el estrés que me ha generado la vorágine de las redes sociales, si logramos que se cambie ese reglamento me doy por complacida", concluyó.