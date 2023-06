Atleta cubana devuelve a mexicana medalla ganada por reglamento: "No es mía, es de ella"

Laina Pérez, atleta cubana de tiro deportivo, que compite en los Juegos Centroamericanos 2023, devolvió la medalla de bronce que el reglamento le otorgó pero originalmente le correspondía a la mexicana Alejandra Cervantes.

"Esta medalla no es mía, es de ella", declaró al comité deportivo la cubana, quien rechazó la presea de bronce concedida en la prueba de 10 metros en Pistola de Aire, y que había ganado por puntuación la mexicana Alejandra Cervantes, declararon los medios deportivos.

"Realmente quien hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa y no tiene ni una justificación, creo que es absurdo", expresó Pérez durante el emotivo momento donde retiró del cuello la medalla y se la puso a su rival.

La mexicana Alejandra Cervantes había obtenido el tercer lugar pero, de acuerdo a la reglamentación de los propios juegos, no se pueden otorgar tres medallas a atletas del mismo país, y las también mexicanas Andrea Ibarra y Alejandra Zavala habían ganado oro y plata en esta prueba.

"Un país solamente puede tener dos medallas, ya sea medalla de oro y plata y si es de bronce se recorre al cuarto lugar", declaró uno de los organizadores en un video difundido en redes sociales.

Sin dudarlo dos veces, Laina Pérez, después de recibir el reconocimiento, se lo quitó y entregó a la mexicana.

Este gesto de fair play de la cubana fue aplaudido por los atletas y jueces de la competencia que se hallaban en el momento de la premiación.