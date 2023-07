Cubanos recogen ayuda para anciana ucraniana abandonada en Holguín

Varios cubanos están ayudando a una anciana ucraniana que vive sola y abandonada en Holguín, a la que han llevado ropa y alimentos.

Alla Alexandrova Skripnichenko, de 96 años, sobrevive gracias a la ayuda de otro anciano que por voluntad propia asumió su cuidado, pero en este momento hay días que no tienen ni para comer.

En las redes sociales, residentes en Holguín se han movilizado para recolectar ayuda, y es así que le han podido llevar a ambos comida, ropa y pañales para la señora.

Captura de Facebook / Adriana Silva

"Alguien, por favor, que me diga cómo o dónde se puede contactar a estas personas. Si hay alguien a cargo o sabe su paradero (domicilio), por favor, me escriba", pidió en Facebook Fer Díaz, trabajadora por cuenta propia.

Captura de Facebook / Fer Díaz

La joven Adriana Silva aseguró que ella es la encargada de las donaciones, y compartió fotos de las donaciones que se le han hecho a la anciana.

"Pueden escribirme al 58105170", dijo.

Captura de Facebook / Adriana Silva

"Mi esposo con unos amigos están juntando para hacerle llegar", añadió la internauta Daymara García Ricardo.

Ala la Rusa, como es conocida, reside en la Calle 6ta, entre 10 de octubre y 24 de febrero, en el reparto Harlem, frente a la Bodega de la Calle Mojada.

La anciana nacida en Kiev llegó a Cuba en 1961 y trabajó toda su vida en el sector de la salud, atendiendo a niños en el policlínico Máximo Gómez.

Esta semana, la agencia CubaNet difundió su caso.

Según explicó Daniel Pérez, su cuidador, la pensión que recibe la mujer es de solo 1,200 pesos mensuales.

"Eso es muy poco dinero. Salimos a pedir ayuda en la calle. Un almuerzo vale 700 pesos. No me lo vas a creer, ayer le compré dos libras y media de boniato a 80 pesos la libra que costaron 200 pesos. Eran dos boniaticos a 100 pesos cada uno. Le hice una sopita con un muslito de pollo. Se lo hice papilla y comimos los dos. Pero hay días que ni comemos", detalló.

Pérez aseguró que un día encontró a Skripnichenko viviendo "solita en la calle".

"Valga que yo la atiendo, la baño, la limpio, si yo no la recojo se hubiera muerto. Me paso el día lavando, ella se orina, se hace caca, pero yo la saco porque la cama le da escaras. Ella necesita una ayuda especial. Tú sabes lo que es dejar tu país, venir aquí a trabajar y no nos atienden", cuestionó.