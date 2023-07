Emotiva sorpresa: Seidy La Niña hace realidad el sueño de una quinceañera

Seidy La Niña sorprendió a una quinceañera, Yulisa, en plena celebración por su cumpleaños.

Así lo contó la propia intérprete en un vídeo compartido en su cuenta en Instagram, donde se ve primero cómo se mete, con un micrófono en la mano y varios globos de colores, dentro de una gran caja de regalo.

"Señores, es los 15 años de Yulisa, una muchacha que le voy a cumplir su sueño y es que yo cante", dice la mulatica al inicio del emotivo momento.

"Tengo mucho nervio, me parece que soy yo. Espero que se ponga feliz", dice ya dentro de la caja y entre susurros Seidy, mientras espera hacer su entrada triunfal en la fiesta.

Tras un "que la abra" dicho a coro entre la cumpleañera y los asistentes a la fiesta, sale Seidy de la caja, mientras la joven no daba crédito de quién tenía ante sí.

"Esto es un sueño hecho realidad. Ella es la artista preferida, la cantante que ella imita, canta sus canciones y a quien sigue como su fan número uno", comenta el conductor de la velada mientras Seidy abraza a la menor, perpleja por el regalo que estaba recibiendo.

"Te quiero mucho. Felicidades. Esto es para ti en el día de tu cumpleaños", le dice La Niña a la joven al entregarle un ramo de girasoles.

"Señores me he emocionado tanto que hasta me yo estoy nerviosa. Estoy muy feliz de estar aquí. Tu mamá ha hecho todo esto posible", añadió la intérprete, antes de dedicar unas palabras a la responsable de haber hecho realidad tan especial regalo para la niña.

"Susi, nunca imaginé que hubiera una mamá como la mía, pero tú eres una de ellas. Gracias por hacer que tu niña este día sea muy feliz e inolvidable", le dice a la orgullosa mamá.

"¿Estás ready para que te cante?" pregunta antes de repetir que está nerviosa y comenzar a cantar "Tatuaje", uno de sus últimos lanzamientos.

"¿Tú sabes que tu mamá me volvió ella loca cuatro meses" dijo tras su actuación y antes de contar cómo su madre había orquestado la sorpresa.

A su publicación, le siguieron las reacciones de sus fans, que aplaudieron el gesto y se confesaron emocionados por el detalle.

"Hermosa sorpresa"; "Qué grande eres Seidita"; "Felicidades, hermosa sorpresa, tremenda artista"; "Eres muy linda, noble, dulce y humilde"; "Yo espero no haber sido la única que lloró"; "¿Qué no hace una madre por una hija?"; "Qué linda Seydi, tienes un corazón bien lindo"; "Yo he llorado de la emoción, qué lindo", se lee entre los cientos de mensajes.