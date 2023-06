"Tatuaje" de Seidy La Niña supera 2 millones de views en YouTube

Seidy La Niña ha vuelto a sorprender a sus seguidores, y a sus detractores, con un nuevo éxito. Su canción "Tatuaje" superó los dos millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

"Los tengo sin peluca y sin maquillaje", dijo la artista entre risas a todos los que comentan sobre ella en las redes sociales.

La cantante y bailarina cubanoamericana está arrasando. "Tatuaje" es uno de los temas que más logros le está dejando, porque según su público "es una canción romántica", "con una letra limpia y fina" que está gustando mucho a sus seguidores y está "sumando fanáticos".

"No creo en el amor a primera vista, pero cuando te vi me cambió la pista. Yo quiero enamorarme y que me digan loca, y si voy a morir quiero que sea en tu boca", dice la canción.

La Niña se hizo popular con su tema "Mulatica" que es una canción de reparto, pero tiene una letra de contexto social. Está dedicada a la belleza de la mujer mulata y su estreno generó mucho debate sobre el tema racial en Cuba y América.

Desde ese éxito, Seidy ha sacado nuevos temas con una alta frecuencia y no deja de ocupar titulares, a pesar de ser una artista independiente que no trabaja con ninguna disquera de fama. Su videoclip más reciente se titula "Ponle Cabeza".

"Tatuaje" se estrenó el Día de los Enamorados. Salió simultáneamente en todas las plataformas digitales. El videoclip llegó un poco más tarde y eso despertó un tremendo interés en los seguidores de la artista.

Seidy Carrera, la Mulatica, es habanera. Nació en el Cotorro pero creció en Hialeah. Su música mezcla ritmos cubanos y el género urbano. Quiere ser la reina del reparto, "no piensa discutirlo con nadie", pero su público le pide que ocupe otro espacio en el panorama musical, que haga un arte de nivel y se desmarque de la vulgaridad.

La Niña tiene el reto de encontrar su camino en la música y lo está haciendo sola, probándose en distintos géneros y demostrando su versatilidad como cantante, como bailarina y como artista.