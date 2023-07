Osmani García y El Carli prendieron Pool Party en Miami con sus mejores éxitos

Osmani García y El Carli estuvieron entre los artistas invitados al Pool Party de este domingo en el Semiole Hard Rock Hotel de Miami, una fiestas que cada fin de semana organizan los promotores de Miami Vice y que se ha convertido en una de las más populares de la ciudad.

Los reguetoneros pusieron a bailar a todos los presentes con algunos de sus mejores éxitos y con ese sabor cubano que los caracteriza.

En su Instagram el Chiquitico de Cuba compartió una publicación de Ángel Sánchez, uno de los promotores, con varias fotos de los cantantes dando lo mejor de sí en el escenario.

En un video incluido en el post se ve a Osmani lanzar al público su camisa y saludar desde la tarima a varias personas que lo aclamaban.

Algo que no podía faltar es que Osmani cantara “El taxi”, ese tema suyo super popular que no ha quedado en el olvido del público y con el que lo conocen internacionalmente.

El Carli también subió a su Instagram varias imágenes de la presentación de ambos y este Pool Party fue una oportunidad para demostrar que su público sigue creciendo.

No caben dudas de que el joven exponente del género urbano continúa haciéndose de un lugar dentro del reguetón cubano que se hace desde Miami.

El pasado fin de semana uno de los invitados a la fiesta en el Semiole Hard Rock fue Lenier Mesa, y el cantante y compositor se lució en la tarima interpretando sus temas más populares y algunos de sus últimos lanzamientos musicales junto a Tekashi 6ix9ine.

Luego de la polémica con La Diosa, los promotores de Miami Vice continúan demostrando que no tienen nada en contra de los artistas cubanos y que simplemente la decisión de no aceptar a la cantante en una de sus fiestas se debió a que ella no encaja con el concepto que ellos venden.