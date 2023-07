Fallece abuela de joven preso político en Cuba: “No lo dejaron despedirse”

La abuela del joven preso político del 11J Dixán Gaínza Moré falleció en Camagüey sin tener la oportunidad de despedirse de su nieto.

“Te nos fuiste viejita, lo más triste es que tu nieto, tu hijo porque lo criaste, Dixán Gaínza Moré, no pudo llegar a verte con vida por estar preso injustamente por salir el 11de julio a marchar pacíficamente. Pero no importa, abuela, dios es justo yo sé que tú lo amas mucho y él a ti, y un día habrá justicia para todo aquel que no lo dejó despedirse”, comentó en Facebook su hermana, Disney Azahares Moré.

El pasado 14 de junio, Gaínza Moré, quien en enero pasado fue trasladado a un régimen de menor severidad en el Campamento San José de trabajo correccional, salió de pase y vio por última vez a su abuela.

En mayo, la joven se había quejado de que la abuela estaba grave y no tenía ninguna felicidad con su nieto preso, en el que terminó siendo su último día de las madres.

“Esta es la realidad de las madres cubanas, mi hermano Dixan Gainza More, manifestante del 11j preso que cuidaba de sus abuelos, y mi abuela en estos momentos grave desde hace más de 20 días, y hoy, día de las madres, no hay felicidad alguna, libertad”, escribió Disney.

Gaínza Moré, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey.

En los últimos meses, el preso político había iniciado en varias ocasiones huelgas de hambre exigiendo su libertad o un cambio de medida, lo que finalmente le fue concedido.

En Cuba hay más de 700 personas encarceladas por participar en las protestas pacíficas del 11J de 2021. La mayoría ha sido sometida a juicios manipulados y condenada a largas y arbitrarias penas de cárcel. Todos ellos son considerados presos políticos.