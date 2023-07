El Funky prepara estreno de videoclip: "El cielo es el límite"

El rapero cubano El Funky anunció que prepara el estreno de un videoclip que estará muy pronto disponible en su canal de YouTube.

"Soñando yo estuve, nunca me detuve, jamás me quité. El cielo es el límite. En mí yo creí, en nadie confié, yo me lo propuse y lo puse en pie", dice el fragmento que se pudo escuchar de la canción.

"Déjame un comentario y estamos soltando esta bomba", comentó El Funky a sus seguidores en Instagram y la respuesta de los fanáticos se sintió de inmediato.

"¡Mi hermano el cielo es el límite! Pero pa' ti ni el cielo es límite. ¡Dale con ganas!", dijo uno de los fans del artista cubano.

El Funky es conocido por ser uno de los músicos que participó en Patria y Vida. Cantó su fragmento de canción desde La Habana, junto a Maykel Osorbo.

El mes de julio está cargado de duros recuerdos para el rapero, pues se cumple otro año del levantamiento popular en Cuba, conocido como el 11 J.

El régimen mantiene en prisión a los artistas cubanos Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo, ambos grandes amigos de El Funky.

El cantante en honor a ellos y a todos los presos políticos cubanos, se ha unido a campañas para pedir la liberación de los prisioneros de consciencia en la isla y ha creado temas musicales dedicados a esta causa.