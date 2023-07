Padre cubano se despide de su hijo con un poema: “Quiero que nunca te apagues”

El padre cubano que argumentó en una emotiva publicación las razones por las cuales firmó el permiso de salida del país de su hijo de 7 años, le dedicó un poema de despedida en el que le pide “que nunca te apagues”.

Nelson Álvarez -identificado en redes sociales como “El Porfiao”-, este martes difundió en Facebook un poema a su pequeño hijo en el que le dijo las cosas que quería de él y que hiciera suyo “ese mundo que nos fue negado”.

También este padre cubano le dijo a su hijo que quería que nunca dejara “de volar por nadie” ni que gritara más fuerte “que aquel que te grite”.

Captura Facebook/Nelson Álvarez

También le recomendó que “nunca te sometas” y que “nunca vendas tu dignidad, porque en tus manos en la voluntad está el poder para lograr lo que quieres”.

En febrero de este año, este mismo padre cubano argumentó en una emotiva publicación las razones por las cuales firmó el permiso de salida del país de su hijo de siete años, una difícil decisión que dijo haber tomado en favor del bienestar y la felicidad de su pequeño.

Álvarez escribió en esa ocasión cada uno de sus motivos para que otros padres en la misma posición que él pudieran verse reflejados en su situación y reflexionar sobre el tema.

“Solo quiero que compartan este post, tal vez el más doloroso y triste que he hecho, para que esos padres que como yo se ven este dilema lacerador, tomen conciencia de que se trata del bienestar y el futuro de nuestros hijos, que va más allá del dolor que podamos sentir al tomar tan difícil decisión”, comenzó diciendo Álvarez en un texto publicado en su página en Facebook "El Porfiao, la verdad libera".

El cubano quiere que su experiencia sea un ejemplo del "sacrificio que somos capaces de hacer por nuestros hijos, sin pensar cuánto olvido puede caber en un adiós".

“Alguien me preguntó: ¿dejarás ir a tu hijo? Y para no darle muchas vueltas al asunto le respondí: Sí, pues le gusta mucho la leche, pero ya tiene siete años; porque no quiero que solo coma pollo, picadillo y perritos; para que no tenga que renunciar un día a sus sueños, para que un juguete no se convierta en su utopía, para que pueda escoger cómo y quién quiere ser sin que nadie se lo imponga", argumentó El Porfiao.

"Para no romper su albedrío, para que su vida no se diluya como la mía en angustias y desesperanzas, porque no antepondré mi dolor a su futuro", añadió.

“Creo que son suficientes motivos: ¿no te parece? pero ya que preguntas te digo: Dios tendrá que rogarme para que perdone a los desalmados arquitectos de semejante disyuntiva. Y por favor no me preguntes por qué me llaman 'El Porfiao', ya sabes la respuesta”, concluyó el cubano, quien en un reciente video se refirió a sí mismo como un "inadaptado" a la dramática situación que atraviesa Cuba.

Tras su publicación, los artistas cubanos Ian Padron y Boncó Quiñongo reaccionaron a su publicación, que fue ampliamente comentada.

"¡Esto también es Cuba! Decisión de un padre cubano ante el futuro en Cuba de su pequeño hijo. 'El Porfiao'. Mis respetos para ti. ¡Mi empatía! Gracias por este post tan humano", escribió Padrón.

En otro video publicado en días recientes, Nelson Álvarez agradeció a Ian Padron y a sus seguidores la gran repercusión de su texto.

"Señores, la angustia pasará, pero el dolor será eterno, lo hago porque no quiero que se le escurra la vida como a mí, que fueron 58 años en los que perdí los sueños, en los que perdí las esperanzas, en los que perdí mis metas y en los que perdí en muchas ocasiones hasta los deseos de vivir", subrayó.

"Lo hago para que tenga un mejor futuro, lo hago porque no quiere cortale las alas como me las cortaron a mí, pero claro, se olvidaron de cortarme las garras", añadió, al tiempo que reiteró su deseo de que otros hombres que atraviesan una situación similar puedan decidirse.

En los comentarios a todas las publidaciones de El Porfiao sobre el tema, cientos de internautas no solo se han mostrado de acuerdo con sus afirmaciones, sino que además han compartido sus propias experiencias, aquellas en las que deja partir lo que más se ama.

A continuación CiberCuba reproduce textual el poema de Álvarez a su hijo:

Anda hijo mío haz tuyo ese mundo que nos fue negado.

Quiero que nunca dejes de volar por nadie.

Quiero que grites más fuerte que aquel que te grite.

Quiero que nunca te sometas.

Quiero que nunca te apagues.

Quiero que aprendas la lección a la primera,

Cometer errores podrás, repetirlos no.

Quiero que siempre te vayas a la primera señal,

sin esperar desenlaces desastrosos.

Quiero que nunca vendas tu dignidad, porque

en tus manos en la voluntad está el poder para lograr lo que quieres.

Quiero que no seas igual que yo,

Quiero que seas una mejor versión.

Te quiero inédito, inigualable, único.

Te quiero guerrero poderoso, con alas de acero.

Te quiero feliz, amando lo que haces.

Te quiero sentir completo, con brillo en los ojos.

Te quiero vivo para ti, para mí.

Te quiero fuerte, imparable e indestructible.

Y si alguien no quiere esto para ti, házmelo saber

que yo despejare ese camino a cualquier precio.

Algún día pisaras estas calles en tu regreso, para ese entonces no te puedo garantizar mi existencia pero sábete esto hijo del alma, alguien, quizás un amigo, tal vez hasta un enemigo desestimando su soberbia y quebrantando su orgullo, de cierto te dirá...

¡TU PADRE FUE DE ESOS HOMBRES QUE JAMÁS SE RINDIERON!