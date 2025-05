Emotiva despedida a cubano fallecido en accidente de moto en Miami

Con un homenaje cargado de nostalgia y afecto, familiares y amigos despidieron el miércoles por la tarde en Hialeah al cubano Pirry Torrez, conocido en su círculo como El Pirry 46, quien perdió la vida el pasado 3 de mayo en un trágico accidente de moto.

Torrez, de 38 años y natural de Sancti Spíritus, residía en Miami Springs junto a su esposa y su pequeña hija.

El acto de tributo fue organizado por su viuda, Daylenis, quien invitó a quienes conocieron y quisieron a Pirry a acudir vestidos de blanco, como muestra de "amor y respeto" y para honrar "su alma libre".

La propuesta encontró eco inmediato: un mar de prendas claras congregó a decenas de allegados en un cálido encuentro de recuerdos y anécdotas.

En un video que circuló por Facebook tras la ceremonia, Daylenis agradeció el apoyo recibido y dijo a quienes acompañaban el homenaje: "Donde quiera que él esté, está super feliz".

Visiblemente emocionada, añadió que la iniciativa surgió de un deseo profundo de corresponder al afecto demostrado por Pirry en vida y de darle "el último adiós como a él le hubiese gustado".

Con la voz entrecortada, la joven expresó también: "Tengo la paz más grande del mundo en este momento en mi alma, porque yo no quería hacer esto, y esto lo hice por él, pedimos dinero por él, para hacerle esto a él".

Daylenis recordó a su esposo como un hombre alegre, sano y desprovisto de malicia, que siempre se preocupó por los demás. Confesó que el único reparos en la relación era la afición de su pareja por las motos.

"Me quedo con eso en mi corazón, me quedo con lo que no me gusta que eran las motos, odiaba las motos. Junto con él se van las motos y se va todo eso de mi vida", aseguró.

La conmoción por la pérdida de Pirry traspasó las fronteras de la familia y se extendió a las redes sociales, donde amigos de su ciudad natal, Sancti Spíritus, y conocidos de otros lugares de Cuba y Miami compartieron mensajes de solidaridad.

En la cuenta de Facebook del Proyecto Humanitario Hermanos de la Calle, la usuaria Nelys Valdés escribió:

"Nunca te olvidaremos, Pirri, hasta siempre, muy querido por el camino de La Habana y todo Sancti Spíritus, nos sumamos al dolor de toda su familia".

Por su parte, Ana Margarita Perdigon evocó en Facebook la luz que Pirry irradiaba:

"El Pirri, se nos ha marchado, dejando a mucha familia y amigos desconcertados por su inesperada partida. Eras único, auténtico sencillo y social, y se podrían decir muchas cosas más buenas, siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba...".

También fueron muy comentadas las palabras de Mandy Santa Cruz, quien en su perfil manifestó:

"Qué temprano te nos fuiste, hermano. No hay palabras suficientes para describir la alegría, la chispa y las ganas de vivir que siempre llevabas contigo. Nos dejas recuerdos llenos de risas, ocurrencias y momentos que jamás olvidaremos. Descansa en paz. Tu luz seguirá viva en todos los que te queremos".

A pesar del dolor, su familia confía en que el recuerdo de su energía, su bondad y su sonrisa quedará impresa en cada una de las personas que lo conocieron y lo celebraron hasta el último suspiro.

