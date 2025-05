Familia cubana separada tras perder asilo: madre pide ayuda tras deportación del padre

Vídeos relacionados:

Una familia cubana ha quedado abruptamente dividida tras la deportación de Alían Méndez Aguilar, un joven padre de 28 años que vivía en North Miami y que fue devuelto a Cuba el pasado 24 de abril.

El caso, compartido por el periodista Javier Díaz, de Univisión 23, ha despertado una oleada de solidaridad y conmoción en redes sociales debido a sus implicaciones humanas: Méndez es esposo de una ciudadana estadounidense, padre de una niña de tres años y figura clave en el cuidado del hijo mayor de su esposa, quien sufre una severa discapacidad física y mental.

Según relató la mujer, la deportación fue un momento devastador para la familia.

Contó que su esposo no tiene antecedentes penales y que fue detenido cuando ambos acudieron a una entrevista como parte de su proceso migratorio. "Somos personas de bien", afirmó.

La separación familiar ha supuesto un verdadero trauma para su hijita: "Cuando ve a un papá recogiendo a una niña empieza a llorar, a preguntar dónde está su papá", reveló la madre entre lágrimas.

Tras la deportación, madre e hija viajaron a Cuba unos días para ver a Alían. El reencuentro fue feliz para la niña. "Decía: 'papi, papi', y lo abrazaba, lo besaba, como que ella no entendía lo que estaba pasando, el por qué ella no veía a su papá", relató la mujer.

La deportación de Méndez, quien llegó a Estados Unidos en 2019, ocurre a pesar de que su proceso de reclamación familiar sigue pendiente.

En 2020 se le impuso una orden de deportación que no se ejecutó en ese momento porque el gobierno cubano se negó a recibirlo. Tras pasar los 90 días establecidos sin que se concretara su repatriación, fue liberado bajo supervisión y pudo hacer su vida en el país.

En estos años formó una familia, trabajó y cuidó de ellos, sin jamás tener problemas legales.

Hoy enfrenta desde Cuba una nueva etapa, incierta y dolorosa, y ha solicitado ayuda legal para intentar regresar, un proceso que podría tardar años y que requeriría al menos dos perdones migratorios.

Mientras tanto, su esposa comenzó a pedir apoyo a senadores y congresistas con la esperanza de que la situación pueda resolverse.

Como muchos cubanos que han solicitado asilo sin contar con pruebas individualizadas o representación legal efectiva, Méndez fue rechazado por un sistema cada vez más estricto, y ahora se convierte en una más de las muchas historias de familias separadas en medio de una política migratoria impredecible.

Para ellos, el costo más alto no ha sido legal, sino emocional: la pérdida del día a día en familia, la angustia del niño que necesita cuidados especiales, y el desconcierto de una niña pequeña que no entiende por qué su padre ya no está.

Esta semana, el presidente Donald Trump anunció que entregará 1,000 dólares a cada inmigrante ilegal que desee regresar de manera voluntaria a su país de origen.

La propuesta, calificada como "histórica" por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ofrece dicho incentivo financiero a cada persona que se registre y complete el proceso de salida mediante la aplicación gubernamental CBP Home.

Durante un evento con jugadores de la NFL en la Casa Blanca, Trump explicó que si las personas que decidan autodeportarse "son buenas", su gobierno trabajará para "darles un camino para volver" al país, pero recalcó que deberán hacerlo en el periodo fijado.

"Vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso al lugar de donde vinieron. Y tienen un período de tiempo", dijo. "Si pensamos que son buenos, que son la gente que queremos en nuestro país, van a volver. Les daremos una ruta un poco más fácil".

También dejó claro que habrá consecuencias para quienes no se acojan a esta vía voluntaria: "serán sacados de nuestro país" sin posibilidad de retorno y enfrentarán medidas más duras.

El gobierno argumenta que esta alternativa ofrece una "salida digna" a quienes viven en el país sin autorización legal, dándoles tiempo para poner en orden sus asuntos, despedirse de familiares y evitar la detención por parte de agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas).

Además, la autodeportación mediante la aplicación CBP Home puede ayudar a conservar "la opción de volver a entrar en Estados Unidos por la vía legal en el futuro".

Esta nueva medida surge tras los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, en los que la administración intensificó su ofensiva migratoria.

Según cifras de ICE, se han deportado más de 65,000 inmigrantes indocumentados, de los cuales el 75 % tenía antecedentes penales, incluidos delitos sexuales y homicidios.

