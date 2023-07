Mexicano cede su medalla a deportista cubano en Juegos Centroamericanos

El deportista mexicano Fidencio González cedió este miércoles su presea de bronce en Pistola de Tiro Rápido de 25 metros al cubano Leuris Pupo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 por el mismo motivo que una cubana hizo lo mismo con una atleta de la nación azteca hace poco mas de una semana.

De acuerdo con el reglamento de los Juegos Centroamericanos, no se pueden otorgar tres medallas a atletas del mismo país, medida que ha resultado polémica en más de una oportunidad durante la celebración del evento deportivo.

Este 5 de julio en la prueba de tiro rápido con pistola de 25 metros varonil, Cuba realizó el 1, 2 y 3 con Jorge Álvarez, Jorge Grau y Leuris Pupo, respectivamente, sin embargo, por el reglamento el mexicano Fidencio González, quien había concluido en la cuarta posición, subió al podio.

Al término de la ceremonia en un gran acto de deportivismo, el atleta azteca le cedió su medalla al cubano Leuris Pupo.

Tras el nuevo acto de fair play, los cuatro deportistas se subieron al podio una vez más para tomarse la foto del recuerdo, aunque en esa ocasión el mexicano ya no portaba la presea y sí su compañero de competencia.

A finales de junio, durante una competición de pistola de aire de 10 metros femenina, la mexicana Alejandra Cervantes había ganado el tercer lugar, pero por idéntico motivo fue entregada la medalla a la cubana Laina Pérez, quien en un acto de deportividad devolvió la presea a la mexicana, a quien consideraba su legítima dueña.

"Esta medalla no es mía, es de ella", declaró al comité deportivo la cubana.

"Realmente quien hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa y no tiene ni una justificación, creo que es absurdo", expresó Pérez durante el emotivo momento donde retiró del cuello la medalla y se la puso a su rival.

Hasta el momento la delegación de México domina a plenitud el medallero de los Centroamericanos, ya que al cierre de este miércoles 5 de julio ostentaba un total de 278 medallas, de las cuales 116 han sido de oro para convertirse en el único país en lograrlo, hasta el momento. Complementan el top 5 Colombia, Cuba, Venezuela y Puerto Rico.