Jacob Forever agradece a su público la acogida del tema "La Ley"

“La Ley”, el nuevo tema de Jacob Forever junto a Dany Ome y Kevincito El 13 ha tenido una gran acogida del público por lo que el más veterano de los reguetoneros no dejó pasar la oportunidad de agradecer a todos los fanáticos.

La canción y su videoclip se estrenaron este viernes y en menos de 24 horas ya tenía 52 mil reproducciones en YouTube.

En su Instagram Jacob subió un video a sus historias desde su estudio agradeciendo a su público: “Mi gente super contento, gracias por el apoyo que le están dando al tema `La Ley´. Bueno antes de salir ya todo el mundo apoyando la canción”.

Captura Instagram / Jacob Forever

El tema aún no se había estrenado y ya los amantes del género urbano tenían la canción de fondo en muchos de sus reels para redes sociales.

De hecho el artista ha replicado en su Instagram varios de los videos que internautas han publicado con esta canción.

Captura Instagram / Jacob Forever

De seguir así no sorprendería que el estribillo del tema se volviera viral: “Pero contigo voy a hacerme el abogado y voy a aplicar la ley, a partir de ahora tú vas a querer, pero te lo juro no se va a poder / Y me tienes que ver de la mano mami con otra y te va a doler cuando yo bese otros labios y no sea en tu boca”.

Justamente esta parte fue la que utilizaron Kevincito El 13 y Dany Ome al promocionar el tema con varias fotos del videoclip.

Al anunciar esta colaboración Jacob aseguró que le olía a pegadera, solo resta esperar a ver cuánta razón tenía.

Si todavía no lo has escuchado aquí te va: