Detienen a dos presuntos ladrones de autos de turismo en Villa Clara 

Dos presuntos delincuentes resultaron detenidos en el Consejo Popular de Sakenaf, provincia de Villa Clara, luego de un operativo policial en el que se le decomisaron “productos que provienen del robo en bodegas” y se le encontraron dos automóviles pertenecientes a una empresa de renta turística en Cuba.

La información, divulgada a través de la cuenta de Facebook ‘Fuerza del pueblo’, vinculada a la prensa oficialista y órganos represivos del régimen cubano, atribuyó a los ciudadanos Erisdel Acedo Paz y Sadiel Sampedro Barrios la comisión de unos delitos que todavía están siendo investigados y que no han sido probados ante ningún tribunal.

Captura de pantalla Facebook / Fuerza del Pueblo

Según la fuente oficialista, “un internauta del poblado Sakenaf, en SantaClara, observó un registro operativo que realizó la policía de conjunto con factores de la comunidad en casa del delincuente ERISDEL ACEDO PAZ, donde le ocuparon productos que provienen del robo en bodegas, del cual estos delincuentes fueron partícipes”.

A pesar de tratarse de una actuación policial en el curso de una investigación, que no ha sido juzgada todavía, el perfil oficialista no duda en condenar a ambos ciudadanos como “culpables” de unos delitos graves, destruyendo la presunción de inocencia que se le atribuye a todo ciudadano hasta que no sea hallado culpable por un juez siguiendo el debido proceso.

Al momento del registro, según ‘Fuerza del Pueblo’, Acedo Paz tenía en su poder “paquetes de café, jabones, tubos de pasta, paquetes de detergente, 2 sacos de arroz, azúcar y compotas de niños”, supuestamente robadas en las “bodegas” donde el Estado las vende de forma racionada a la población.

“Además, nos cuenta que este bandido junto al delincuente SADIEL SAMPEDRO BARRIOS tenían un auto Tur KIA Blanco, así como otras 2 chapas con matrícula de Tur, las cuales habían sido denunciadas anteriormente por robo, utilizándolas en el desplazamiento y enmascaramiento de los delitos que cometían, ocupándose dinero y medios idóneos que utilizaban para cometer estas fechorías, indicó el perfil oficialista, insistiendo en calificar a los detenidos como “delincuentes”.

Además del Kia de color blanco, la policía cubana “logró recuperar un Auto Tur Hyundai Gris sin chapa, determinándose que es el mismo que utilizaban estos delincuentes para moverse”.

“Estos delincuentes se encuentran detenidos y cumplirán sanción por los delitos cometidos y los daños ocasionados a la población. Cuando hay Vigilancia Revolucionaria no hay espacio para el delito”, concluyó el citado perfil de redes sociales, vinculado al Ministerio del Interior (MININT).

El aumento de la delincuencia y los robos violentos en Cuba ha supuesto una amenaza para turistas e infraestructuras del turismo en Cuba, espacios en los que no solían reportarse hechos de esta naturaleza.

A comienzos de julio, un auto de renta turística fue robado en la ciudad de Holguín, en la carretera hacia Gibara, luego de que su conductor se bajara un momento, instante que un par de ladrones aprovecharon para darse a la fuga.

Lo singular del caso es que el chofer del vehículo alcanzó a engancharse del parabrisas para intentar impedir el robo, y el carro circuló durante un tramo con el conductor aferrado al auto, al más puro estilo película hollywoodense, según subrayaron varios testigos y confirmaron luego videos divulgados en redes sociales.

Días antes, un cubano denunciaba el robo de un auto de turismo, ocurrido delante de la puerta de su casa en Sancti Spíritus. Omar Rogert Pentón difundió en varios grupos de Facebook de esa provincia un mensaje pidiendo ayuda para recuperar su documentación que estaba en el interior del auto.

En marzo, un cubano que conducía un auto turístico de alquiler en Pinar del Río fue víctima del robo del vehículo tras ser asaltado por un delincuente que de forma inesperada se montó en el vehículo y lo amenazó con un cuchillo.

“Lo conminó a que fuera para la Autopista, le hizo detenerse y bajándolo con duro golpe, se esfumó con el Tur”, denunció en Facebook el internauta Enrique González Alonso, quien precisó que el hecho violento ocurrió en una provincia que siempre había sido considerada “tranquila”.

En los últimos meses, chóferes cubanos han alertado en las redes sociales sobre el aumento de este tipo de robos.