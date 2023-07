Denuncian supuesto asesinato del conductor de un tren en Pinar del Río durante su trabajo

El conductor de un tren en Pinar del Río fue supuestamente asesinado cuando realizaba su trabajo, según denuncia trascendida desde las redes a medio independiente cubano.

El periodista del medio independiente Cubita Now, Alberto Arego, informó este lunes en su perfil de Facebook que una fuente anónima denunció en redes sociales que supuestamente unos borrachos le quitaron la vida al conductor del tren de Pinar del Río a Guane, Nelson Reina Quintana, “cuando iba cumpliendo con su labor de trabajador”.

“Pedimos a aquellos que iban y vieron algo denunciar a la Policía. Este joven se llamaba Nelson Reina Quintana quien, como ven, dejó una bebé pequeña. Pedimos justicia”, le comentó, además, la citada fuente.

También el periodista aseguró, que esa persona le “envió una foto del cadáver lleno de sangre en el suelo que por respeto a su familia no comporto en Facebook”.

Asimismo, le refirió que la supuesta víctima “era el conductor del tren que va a las playas de Boca y Sábalo en Guane, Pinar del Río, y requirió a unos borrachos por estar sentados en la escalera, ya que estos podían caerse. Los muchachos estaban borrachos y cuando se viró le profirieron una puñalada en el cuello. Lo mataron al instante, dejó una bebé de meses. Era un muchacho buenísimo, un abuso, y los asesinos sueltos”.

Además, contó que la esposa del conductor viajaba con él en ese momento y que ella “está destruida psicológicamente. Imagínese, lo presenció todo”.

Tras la publicación de esta denuncia en redes, un usuario comentó que “es demasiada la indisciplina social y la violencia, condena severa para todos aquellos que le priven la vida a una persona, no hay consuelo para ninguna madre e hijos huérfanos. Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos”.

En otro comentario, una usuaria que dijo conocer a la supuesta víctima pidió justicia para él y aseguró que “él era un muchacho bueno” y que la noticia de lo que pasó “es muy triste”.

Hasta el momento de redactar esta nota aún no habían trascendido informaciones en la prensa oficialista ni reacciones de las autoridades. Tampoco los perfiles en redes vinculados al Ministerio del Interior de Cuba han dado cuenta de este supuesto crimen de un trabajador ferroviario.

En los últimos meses no han sido pocas las denuncias de crímenes en la isla, tras una escalada de violencia y pasividad de las autoridades para contener esta oleada de asesinatos de mujeres, jóvenes y hasta de familias.

En la última semana se conoció que un joven cubano fue asesinado a puñaladas en el municipio Playa, presuntamente para robarle.

El fallecido fuesido identificado como Frank Ernesto Viel Peña, conocido por sus amigos como "Frank el loco" o "El jorobado".

"Según algunos vecinos se trató de varios 'elementos' que fueron expulsado de un bar cercano al lugar del homicidio por conducta inapropiada y que abordaron a Frank pidiéndole sus pertenencias bajo la amenaza de apuñalarlo", describió en su perfil de Facebook el internauta Nelson Álvarez.

Numerosos allegados del joven fallecido, quien tenía 28 años, manifestaron inmenso dolor por su prematura muerte, en medio de una ola de violencia que parece indetenible en la isla.

"No sé ni cómo explicar lo que siento en este momento. Dios me ha arrancado una parte de mí, un hermano, tengo el alma hecha pedazos. Aún no puedo creer, no digiero ni tolero aún tu partida. Esto ha sido un golpe muy duro para mí y para todas las personas que te queríamos y te amábamos", escribió en redes, muy afligido, otro de sus amigos.

El presunto asesino de Frank ya fue capturado, según comentaron varios amigos de la víctima en las últimas horas.

Poco antes, también se conoció del presunto asesinato a machetazos de Ruberlandis Pérez Guilarte en el bar El Bambú, en la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, según denunció en redes sociales el padre de la víctima.

Otra víctima de violencia en esa misma fecha fue un joven de 20 años, identificado como Adavis Danel Orta la Fe, quien fue asesinado por un adolescente de apenas 16 en San Miguel del Padrón, en La Habana. En ese caso, la víctima al parecer tuvo una discusión con su agresor, quien utilizó un cuchillo para propinarle varias puñaladas.

Además, se informó que dos jóvenes cubanos implicados en el asesinato de una persona para robarle su moto eléctrica en la ciudad de Guantánamo también fueron identificados y detenidos. En ese caso el hecho violento se remontó a la noche del 14 de mayo, cuando por las proximidades del conocido “Puente Negro”, del Consejo Popular de San Justo, fue "agredida brutalmente una persona que conducía una motorina", según refirió la prensa local.

Por su parte, en medio de este contexto marcado por el aumento de todo tipo de delitos y las quejas de la población sobre la insuficiente respuesta de la policía, el Ministerio del Interior (MININT) aseguró que detiene a la mayoría de los delincuentes en solo 48 horas.

Funcionarios de ese organismo afirmaron que no existe impunidad ante los delitos, y achacan la proliferación de tales noticias a una supuesta "guerra mediática" contra Cuba. El gobierno cubano acusa a Estados Unidos y a la prensa independiente de exagerar el tema de la delincuencia y de la violencia en el país.