Emotivo reencuentro de madre cubana con su hija en EE.UU. tras más de 6 años sin verse

Un video muestra emotivo reencuentro de una madre y una hija cubanas en EE.UU. tras más de 6 años sin verse.

La madre de Gretel Castro también conoció por primera vez a su nieto estadounidense, según el video difundido en mayo pasado en la cuenta de Instagram de esta joven cubana.

“6 años 3 meses y 27 días sin verte, una eternidad, no conocías a tu único nieto, jamás me había separado de ti, la falta que me has hecho solo Dios lo sabe, EL mi testigo de las veces que lloré por ti a morir, y ahora ya estás aquí para nunca separarnos. Bienvenida mamá, ya eres libre”, escribió Castro en Facebook.

“Pd: mi mama no me hacía casi caso, ella solo era con Ian si les muestro el video original se ríen de como yo le caía atrás para besarla y me abrazara, yo ya valí madres con Ian ya ella tiene”, agregó graciosamente.

El video cuenta con más de 16 mil reacciones y cientos de comentarios que felicitan a esta familia por el reencuentro.

Los más de 29 mil cubanos aprobados para viajar a Estados Unidos por el programa de parole humanitario desde enero a junio disparó la cantidad de escenas similares compartidas en redes sociales. El mes pasado, unas 400 mil peticiones de cubanos esperaban por aprobación, según cifras actualizadas del Departamentos de Seguridad Nacional (DHS).

Desde que a mediados de enero empezaron a arribar a territorio estadounidense cubanos beneficiarios del nuevo programa de parole implementado por el gobierno de Joe Biden, se han vivido escenas muy emotivas en varios aeropuertos norteamericanos, y especialmente en Miami, donde la comunidad cubana es mayoría.

A inicios de junio, un joven cubano se fundió en un emotivo abrazo con su madre y otros familiares en el Aeropuerto de Miami.

Hace pocas semanas más de una docena de miembros de una familia dieron un caluroso recibimiento a una anciana cubana de 88 años que arribó a Estados Unidos.

Otro emotivo reencuentro fue el de una madre que se fundió en un conmovedor abrazo con su hijo menor de edad, del que estaba separada desde hace más de un año y que arribó con parole en compañía de su abuela.