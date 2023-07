Pollito Tropical dolido por comentarios de haters: "Soy un ser humano"

Pollito Tropical (Randy Álvarez) compartió con sus fanáticos un video donde se muestra dolido por comentarios que le han dejado algunos haters en las redes sociales, un mundo donde no faltan usuarios a los que les gusta hacer sentir mal a los demás y herir con las palabras.

"Que feo se siente de este lado cuando te maldicen por gusto, gente que nunca te han visto ni en persona. Yo sé que debería estar curado pero claramente soy humano y toca", confesó el influencer en Instagram.

En su video comienza explicando que está preparado para lidiar con lo que se siente, conoce bien las redes sociales, pero a veces descubre que el odio que hay en muchos comentarios le hiere el alma.

"Pensé que estaba curado de todo espanto pero me di cuenta de que no. Soy un ser humano y no entiendo por qué hay gente en este mundo que nunca te han visto en persona pero desean que estés en lo más hundido, en la miseria, en el mal y ni siquiera te conocen", dijo.

Pollito Tropical con su experiencia, defendió a los creadores de contenido en las plataformas online pues recordó al mundo que ellos también son seres humanos y sienten reacciones ante las críticas que reciben.

"Uno de este lado tiene sentimientos, lee comentarios y no entiendo cómo puede haber tantas personas que me deseen el mal si yo no me meto con nadie. No le hago daño a nadie", expresó consternado.

Muchos artistas, influencers y fans salieron en apoyo del cubano en las redes sociales, con bonitos mensajes destacando sus valores humanos.

"Recuerda siempre que hay personas proyectando sus frustraciones en gente linda como tú, pero también hay otros que te respetamos, admiramos y queremos verte brillar como de costumbre. Al final eso es lo que importa. Cuando la sombra aparece es porque en algún lugar hay luz muy cerca. Besos desde Cuba", le dijo una seguidora.

El influencer es muy popular en Miami y tiene seguidores de todo el mundo. Hace poco compartió su reacción de felicidad al conocer personalmente al cantante colombiano Camilo, quien rápidamente lo identificó y le dio un gran abrazo.

Pollito Tropical fue invitado por la Diosa para actuar como modelo junto a ella en el videoclip de su canción Me dio La Gana" y fue una excelente experiencia para ambos artistas cubanos.