Denuncian muerte de una bebé trilliza en Camagüey por presunta negligencia médica

Familiares de una bebé trilliza fallecida el pasado viernes en el municipio Florida, en Camagüey, denunciaron la muerte de la niña por presunta negligencia médica.

“Tal vez algunos conozcan la historia de las trillizas de Florida (Camagüey) que viven en el Pediátrico. Pues una de ellas falleció ayer por negligencia médica y así lo digo porque no tiene otra explicación que una bebé aparentemente sana muera en tres días viviendo en el centro médico”, explicó en Facebook la internauta Estrella Echarte, familiar de la menor fallecida.

“Y por si fuera poco la bebé se descompuso en la cama del mal llamado hospital pues pasó ocho largas horas esperando por el coche fúnebre. Por Dios, ¿dónde está el amor? ¿Dónde la dignidad? ¡Qué falta de respeto por el dolor! Qué tristeza que pasen estas atrocidades y no aparezca un culpable al cual denunciar. ¿Dónde queda la esperanza de los niños?”, cuestionó la mujer.

Captura de Facebook/Echarte Estrella

Otra familiar identificada como “Damilin Pol Echarte” amplió con otros detalles lo sucedido y explicó el sufrimiento a que estuvo sometida la familia ante la supuesta indiferencia del personal sanitario.

“Enojo no es suficiente para la falta de respeto tan grande que hubo por parte no solo de Salud sino de todas las instituciones a las que se llamó clamando por una gota de humanidad y nadie hizo nada”, explicó Pol Echarte en una extensa publicación en Facebook.

“No es justo dejar morir un angelito apenas empezando a vivir porque la ambulancia nunca llegó. Yo llegué al Pediátrico a las 11 de la noche y allí estuvimos hasta las 5 de la mañana y jamás vi a la directora de dicha institución dar la cara. Al compañero Del Sol, director de salud de este municipio, se le llamó incontables veces y tampoco hizo nada y yo pienso que, por moral, empatía o lo que sea allí debían estar al menos uno de ellos brindando toda la ayuda que fuese necesaria”, explicó la denunciante.

La mujer subrayó que una vez fallecida, los padres de la menor estaban devastados por la pérdida y esperando que las otras dos niñas fueran remitidas al municipio cabecera con síntomas febriles.

“No tenían fuerzas para nada, pero ahí estaba su familia dando guerra, virando el Pediátrico al revés, como decimos los cubanos, y aún así no se hizo nada”, subrayó.

Damilin Pol Echarte explicó en detalle cómo fueron peloteados durante horas esperando por un carro fúnebre mientras el cadáver de la niña se descomponía.

“Llamamos a todas las instituciones pertinentes, incluso al gobierno, y todos prometían un carro fúnebre en media hora y cada media hora volvíamos a llamarlos a todos y repetían lo mismo, riéndose del dolor y de la situación tan terrible que estábamos viviendo. Ya cansados de escuchar lo mismo por parte de todos, nos dispusimos a llevarnos a la niña en brazos para la funeraria y en ese instante llegó el carro. Yo salí y le pregunté al chofer que por favor, me dijera qué tiempo hacía que le habían avisado del caso y me dijo 'alrededor de 25 minutos'", cuenta.

La mujer se dirigió directamente a la directora del Pediátrico y la doctora que estaba de guardia cuando la niña estaba: "Si no les cuadra su salario y no aman su vocación, pónganse a vender frituras”.

La denunciante sí manifestó respetó para un médico que entró de guardia en la noche, del que dijo que fue el único que hizo todo lo que estuvo a su alcance.

“Yo estuve allí y no documenté nada por respeto a ese angelito que estaba allí descomponiéndose con su barriguita inflada que parecía que iba a explotar. Testigos de lo que pasó hay suficientes e impune no va a quedar, así que los involucrados aténganse a las consecuencias. Y, por favor, no sigan graduando veterinarios, gente sin ética ni amor por su vocación. Como dije anteriormente: si no aman su profesión o su salario, pónganse a vender fritura porque su falta de ética no sirve ni para diagnosticar una enfermedad”, añadió.

La mujer admitió que los médicos no tienen recursos, pero lamentó la falta de vocación y amor por la profesión que se ve en muchos médicos.

"Ninguna publicación nos va a devolver a la niña, pero las atrocidades y las faltas de respeto que suceden aquí se tienen que saber”, concluyó.

Estrella Echarte volvió a insistir a inicios de esta semana en el dolor que está atravesando su familia.

"No descansaré hasta que se haga justicia para estos cinco niños, que sí están vivos y se merecen una vida mejor que vivir en un hospital. No sé qué dirigente del municipio esté a cargo de este caso. Solo quiero llamarlo a la reflexión y decirle que sí se puede, que escuche su corazón. Por favor, un poco de amor para los niños”, señaló junto a una foto de las trillizas en compañía de sus otros tres hermanos.

Captura de Facebook/Echarte Estrella

Damilin Pol Echarte, por su parte, clamó por un médico experimentado que pueda ayudar a una de las trillizas sobrevivientes, que al parecer también tienen problemas de salud.

“La gemela de la niña que falleció, está muy malita en el Pediátrico de Camagüey con fiebre de 39 y ensuciando la sangre. Ayúdenme a compartir, por favor, a ver si esto llega a manos de un médico con ética experimentado que pueda ayudar a las niñas que aún no se sabe lo que tienen”, expresó Damilin Pol Echarte, quien clamó por un pediatra que pueda ayudarlos.

Captura de Facebook/Echarte Estrella

Hasta el momento no hay información oficial sobre la muerte de una de las bebés trillizas de Florida, Camagüey.

La muerte de bebés por presunta negligencia médica es un drama que ha ido en aumento en los últimos años en Cuba.

Las denuncias suelen darse a conocer por familiares de los fallecidos en redes sociales, y acaban siendo sucedidas, poco después, por una respuesta institucional que intenta desvirtuar el objeto de la denuncia.

Históricamente Cuba ha defendido la baja mortalidad infantil como parte de su propaganda oficial para demostrar el nivel de la salud en el país.

En 2022 hubo una tasa de mortalidad infantil de 7.5 por cada mil nacidos vivos, año en el que también hubo una reducción en la natalidad con 3,694 bebés menos que en el período anterior, según datos del Ministerio de Salud Pública.