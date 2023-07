Próximo a salir “Un rato pa siempre”, lo nuevo de El Taiger y el dúo español Lérica

Cuenta regresiva activada para escuchar lo nuevo del reguetonero cubano El Taiger y el dúo español Lérica. El tema fruto de su colaboración, “Un rato pa siempre”, se estrenará el próximo 14 de julio.

Junto con el anuncio, El Taiger lanzó un adelanto de la canción, con un ritmo y estribillo muy pegajosos que prometen enganchar a los fans.

“Ok, mi gente, salimos el 14 de julio. Lérica, El Taiger, por todo lo alto, España”, dijo el reguetonero en un post de Instagram.

Los tres músicos subieron un fragmento del tema a sus historias y anunciaron que ya está disponible su première en Youtube, a la espera del estreno.

Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, integrantes de Lérica, también hicieron su anuncio este miércoles: “¿Algo fresquito pa el veranito? Un poco del rodaje de lo nuevo que sale mañana a medianoche [hora de España]…”.

“Nos morimos de ganas porque podáis escuchar ‘Un Rato Pa Siempre’. Hemos trabajado duro y venimos renovaos con el compa @el_taiger !!”, escribieron los músicos españoles, junto a imágenes del videoclip.

Hace unos días, habían publicado otra parte de la canción, interpretada a guitarra y en ritmo flamenco: “Mira nena, tú me gustas tanto que me pones tonto y, pa ponerte al tanto, quiero una escenita con un tinto, para estar atento a todos tus encantos. Para hacer el cuento corto o largo, no te lo digo, mejor te lo canto: por qué no te quedas un rato pa’ siempre, solo será un rato pa’ siempre…”.

Faltan pocas horas para el estreno y la expectativa entre los fans sigue creciendo.

En los últimos meses, José Manuel Carbajal Zaldívar -nombre de El Taiger- ha hecho varios estrenos, en colaboración con otros artistas o en solitario: “Un cuerpazo”, junto a DJ Unic; “Rotos”, dedicada al amor que no se olvida luego de una ruptura; “Wow”, con Wow Popy... Pero al parecer hay nuevos temas en camino.

Mientras, continúa su gira por Europa, con conciertos a lleno total en varias ciudades.