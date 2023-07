El Taiger anda en modo inspirado: Se viene otro estreno

El Taiger parece estar en un excelente momento de inspiración con la música, pues en medio de su gira por Europa acaba de anunciar otro próximo estreno para seguir sumando expectativas a sus fans.

En sus historias de Instagram el cantante escribió una frase que por sí sola podría no significar mucho, pero que en realidad es parte de la letra de su nueva canción: “Hablemos de otra cosa tu novio no me interesa”.

Captura Instagram / El Taiger

En otra historia del artista se lee “uva bombón” y ya hay quien se pregunta como nosotros si será el título de esta nueva propuesta musical.

Captura Instagram / El Taiger

En esta misma sección efímera el reguetonero subió algunos fragmentos de las directas que hiciera cantando partes del tema.

El exponente del género urbano vuelve a repetir la fórmula de sus más recientes éxitos musicales, un ritmo contagioso y una letra fácil de pegar entre su público.

Captura Instagram / El Taiger

“Ella es uva bombón pero sabe a fresa, se dejó del novio no le gusta como besa, le han hablado mal de mí pero quien le gusta es la pieza, háblame de otra cosa tu novio no me interesa”, dice la letra.

Hasta el momento El Taiger no ha desvelado cuándo la estrenará, pero algo queda claro y es que sus seguidores le llevan la cuenta de lo que promete, pues en los últimos días este es el segundo tema que adelanta.

“Pregunta de aquí hasta China que no es lo mismo ser joyero que ser el dueño de la mina”, es la frase que incluyó en la otra canción que recién compartió.

Esperemos y ambos títulos gusten tanto como su último lanzamiento, “Rotos”, cuyo videoclip grabó en Cuba.

El reguetonero continúa de gira por Europa, y hasta el momento ha tenido una buena acogida en cada una de sus presentaciones.