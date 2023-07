Mujer con enorme hernia denuncia desatención médica en Holguín

Una madre cubana aquejada de seis hernias abdominales denunció que carece de atención médica especializada en el municipio holguinero de Cacocum, y padece fuertes dolores que deben aliviar sus vecinos.

La joven, madre de dos hijos, conmovió a decenas de cubanos en redes sociales quienes donaron dinero y lograron comprarle una casa, así como artículos de primera necesidad para facilitarle la vida. Pero ahora los holguineros exigen a las autoridades de la provincia que le operen las hernias que afectan gravemente su calidad de vida.

El activista Noly Blak, quien se ocupó de recabar la ayuda para la compra de la vivienda, dijo que nadie de Salud Pública ha visitado a la mujer y que cuando comienzan sus dolores los niños deben salir corriendo a buscar ayuda de los vecinos.

Al momento de redactar esta nota y en medio de la presión social sobre el caso llegaron al domicilio los médicos.

Publicación en Facebook

"Hoy se cayó del balance y empezó con los dolores, dicen que cuando ella le dan los dolores los niños salen pidiendo ayuda a una vecina", relató.

Salud Pública de Cacocún nunca se ha preocupado por este caso. Suficiente testigo hay para decir esto", expresó el influencer.

La mujer ha recibido ayuda de la comunidad y de tres MiPymes locales que completaron el dinero para la casa. Asimismo, le han donado un ventilador de torre, un refrigerador, una olla reina y una olla de presión, recientemente le llevaron 5 libras de pollo, un armario y varias cosas para decorar su nuevo hogar.

Publicación de Facebook

Una internauta de Florida, Camagüey, criticó la desidia del régimen cubano y exigió a las autoridades "cumplir con el principio básico que en Cuba nadie quedará desamparado y comenzar un trabajo sistemático para erradicar el padecimiento que tanto afecta a la joven".



"El Gobierno provincial de Holguín y la Dirección Provincial de Salud tienen la tarea", enfatizó.

Al momento de redactar esta nota Noly Blak confirmó que ante la presión de los vecinos acababan de llegar especialista de salud a la casa de la mujer, y expresó su confianza de que finalmente la ayuden.

Publicación en Facebook

"Se aparecen especialistas de la salud a la casa de la señora de Cacocun hoy, espero que no estén haciendo el paripé para no atenderla después por que yo voy a seguir denunciando el abandono de esa madre con seis hernias en su abdomen. Con la ayuda del pueblo que le dio lo necesario para una vida más digna, pero yo sentí que todavía faltaba algo y era que la obra que hace Dios no se puede dejar a media y ella necesita su operación yaaaaaaa", subrayó.