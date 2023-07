Aerogaviota reanuda operaciones aéreas en Cuba

Aerogaviota reanudará sus operaciones aéreas en Cuba y hacia el área caribeña el próximo 19 de julio, según información oficial trascendida en redes y medios de prensa oficialistas.

Los interesados en conocer las rutas disponibles, sus precios y programación pueden requerir esa información por el mail vuelos@ventas.gaviotatours.cu o llamar al teléfono 72040893, apunta un comunicado de este miércoles del Grupo Gaviota en la web Buen Viaje a Cuba.

También informaron que la agencia de viajes Gaviota Tours en los próximos días publicará más información sobre estas operaciones aéreas en sus canales sociales.

Este 10 de julio, la aerolínea del grupo Gaviota, que pertenece al emporio militar GAESA, comenzó a operar la ruta La Habana-Nueva Gerona, con dos vuelos programados para los lunes y jueves de cada semana, refirió la citada nota.

Aerogaviota se dedica a realizar vuelos locales, regionales, chárters y privados desde 1994.

La aerolínea cubana tiene vuelos programados todos los lunes y viernes desde La Habana, Santiago de Cuba, hasta Kingston, la capital Jamaica, apuntó la oficialista Prensa Latina.

Por demás, anunciaron vuelos entre La Habana y Nueva Gerona (Isla de la Juventud), tanto para los locales como para el movimiento del turismo.

También Aerogaviota volará entre la capital cubana y la ciudad de Manzanillo, en la provincia Granma.

A finales de junio, también la aerolínea Cubana de Aviación reinició los vuelos de la ruta La Habana-Nueva Gerona, con cuatro frecuencias semanales, según fuentes oficiales.

Los vuelos se realizan los lunes, miércoles, sábado y domingo, hasta el 28 de octubre próximo, informó en un comunicado Ángel Luis Mariño, jefe del Departamento de Operaciones Tierra en el aeropuerto Rafael Cabrera Montelier, de la Isla de la Juventud.

El directivo explicó que los lunes y miércoles partirá de La Habana el vuelo CU800 a las 7:00 a.m., con el chequeo de pasajeros a las 4:00 a.m. En tanto, el vuelo CU801 saldrá de Nueva Gerona a las 8:45 a.m., por lo cual el chequeo comenzará a las 5:45 a.m. El ómnibus de pasajeros iniciará su recorrido a las 5:15 a.m., precisó la nota.

Los sábados y domingos, el vuelo CU802 despegará de la capital cubana a las 12:00 p.m., con chequeo a las 9:00 a.m.; mientras que el vuelo CU803 tiene programada salida de Gerona a la 1:45 p.m., comenzando el chequeo a las 10:30 a.m. El ómnibus de pasajeros empezará su recorrido a las 10:00 a.m.

La dirección del aeropuerto recuerdó a los pasajeros el uso obligatorio del nasobuco. Asimismo, indicó que para obtener mayor información, los interesados pueden llamar al teléfono 46 324259, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La aerolínea estatal cubana suspendió en febrero los vuelos que conectan La Habana y Nueva Gerona, debido a la "no disponibilidad de aeronaves por problemas técnicos" en ese momento, y comunicó a los pasajeros que tenían "derecho a cambio de fecha sin penalidad o reembolso".

Esa suspensión tuvo lugar a solo tres meses de que la compañía aérea reanudara los vuelos domésticos entre ambos territorios, en noviembre de 2022, luego de una interrupción por falta de combustible que la obligó a recortar sus viajes.