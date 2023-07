Apedrean taxi estatal en el puente de Alamar en La Habana

El parabrisas de un taxi estatal de los conocidos como "gacelas" quedó destrozado luego de que fuera apedreado de noche desde el puente de Alamar, en la Habana del Este.

"Que se haga público, choferes, mucho cuidado en las noches", escribió la internauta Yamilé Lisandra Chacón Gómez en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones junto a un breve video en el que se escucha la indignación del conductor tras el suceso.

"Eso fue en el puente de Alamar. Yo pasé unos minutos después con los carros de mi club en caravana y estaban todas las piedras en la calle", precisó otro testigo.

En el apartado comentarios de la publicación varios comentaristas coincidieron en que incidentes similares son cada vez más frecuentes no solo en diferentes lugares de La Habana, sino también en tramos de autopistas, así como en otras provincias.

"Las personas que hacen esas cosas, en el transporte del pueblo, que quizás ellos mismos lo toman para su beneficio propio, no piensan que afectan a todos, ¿por qué no lo hacen a un carro de la policía, de un ministro... lo hacen solo a personas de a pie como ellos? Ojalá los puedan coger para que estén bastante tiempo tirando piedras dentro de la prisión", observó un internauta, comentario al que ripostó alguien diciendo que en estos casos la motivación no suele ser política, sino el robo.

Un internauta relató que el día anterior le había pasado algo similar y aseguró que a su carro le cayó la piedra en el techo, mientras otro aseguró que él ante un suceso similar llamó a la policía y ni lo dejaron acabar de hablar porque le colgaron.

Que maldad. Esa gacela es el plato de comida de esa familia y así por supuesto no puede circular. Aquí se ha perdido todo, el amor por el prójimo murió.dijo una mujer

Una joven lamentó que la gacela dada de baja temporalmente es la 22, que "de las pocas que cruzan el Túnel" de la Bahía.

En abril, un cubano ya alertó en redes sociales sobre frecuentes actos de vandalismo y robos que tienen lugar en la Carretera Tunas-Bayamo, haciendo justamente eso lanzando piedras a los carros en horas de la noche.

El vandalismo en las carreteras cubanas se viene reportando desde hace años. En 2019 se dieron numerosos robos en la zona de la autopista Habana-Pinar del Río, donde actuaba una banda de ladrones que se aprovechaba del mal estado de la carretera para abrir el maletero de los autos.

En 2022 choferes de La Habana alertaron de los peligros por robos y asaltos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional "José Martí", en las zonas donde hay semáforos. Los ladrones aprovechaban que los vehículos debían detenerse y se lanzaban a abrir los maleteros de los carros.

En febrero de 2023 se reportó un asalto a un ómnibus de Transtur en la carretera de Ciego de Ávila. El hecho ocurrió en horario de la tarde-noche, en el poblado de Crucero de Quesada. La persona que denunció este caso en las redes sociales asegura que se estaban dando robos a diario y la policía no actuaba.