Alerta por vandalismo y asaltos en carretera cubana entre Las Tunas y Bayamo

Un cubano alertó en las redes sociales sobre frecuentes actos de vandalismo y robos que tienen lugar en la Carretera Tunas-Bayamo.

En una publicación en el perfil de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, el usuario Belexi García González alertó a otros conductores que tengan cuidado en la Carretera Tunas-Bayamo, porque hay personas lanzando piedras a los carros, en el horario de la tarde-noche.

Facebook Accidentes de Buses y Camiones

"Atención a todos los conductores que manejan de noche en la Carretera Tunas-Bayamo. En la zona donde falta el asfalto, cerca de Vado del Yeso, están tirándole piedras a los autos. Mucho cuidado, en ese tramo hay que pasar despacio por las malas condiciones de la vía", dijo García.

Explicó que una persona conocida recibió pedradas en su carro cuando transitaba por la mencionada región y afortunadamente pudo salir ileso.

En los comentarios a la publicación otras personas señalaron que no solo hay actos vandálicos, también se están produciendo accidentes de tránsito y robos.

"No sólo tiran piedras, ya van dos o tres robos. En la tarde-noche del lunes hubo un accidente en ese mismo tramo, por el mal estado de la vía. Hubo un fallecido y lo más triste es que las autoridades no se pronuncian para dar una solución a dicho problema. Estoy viviendo en Vado del Yeso en estos momentos y puede ser víctima de esos problemas a los que estamos expuestos los choferes", dijo otro usuario.

Una mujer comentó que su esposo fue víctima de un robo justo en ese mismo tramo de la carretera.

"Lo asaltaron en ese lugar. Gracias a Dios solo fueron daños materiales, pero pasó tremendo susto. Le dieron, al parecer, con un tubo porque la piedra no apareció. Hay que tomar medidas. Le doy gracias a Dios porque me lo protegió en ese momento, casi no la cuenta. ¿Hasta cuándo tanta violencia?", se preguntó.

Varios usuarios se quejaron del mal trabajo de la policía y de los problemas de inseguridad en las vías. Destacaron que las autoridades cubana destinan la mayor cantidad de recursos a reprimir en lugar de proteger.

"Hay que poner un cartel bien grande en el carro cuando se pase por ahí, que diga: 'Patria y Vida'. Verás como te custodian las patrullas, por lo menos del asalto se estará a salvo. Después hay que justificar el cartel", dijo con ironía otro internauta.

La Carretera Tunas-Bayamo tiene 73 kilómetros y es una importante vía por donde se trasladan cada día pasajeros y mercancías. El mal estado del asfalto y la poca seguridad, pone en peligro la vida de las personas y los recursos materiales del estado, pero aún así las autoridades locales no solucionan el problema.

El vandalismo en las carreteras cubanas se viene reportando desde hace años. En 2019 se dieron numerosos robos en la zona de la autopista Habana-Pinar del Río, donde actuaba una banda de ladrones que se aprovechaba del mal estado de la carretera para abrir el maletero de los autos.

En 2022 choferes de La Habana alertaron de los peligros por robos y asaltos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional "José Martí", en las zonas donde hay semáforos. Los ladrones aprovechaban que los vehículos debían detenerse y se lanzaban a abrir los maleteros de los carros.

En febrero de 2023 se reportó un asalto a un ómnibus de Transtur en la carretera de Ciego de Ávila. El hecho ocurrió en horario de la tarde-noche, en el poblado de Crucero de Quesada. La persona que denunció este caso en las redes sociales asegura que se estaban dando robos a diario y la policía no actuaba.