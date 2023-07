VIRAL: Messi se lleva semáforo en rojo a la salida de entrenamiento con el Inter Miami

Lionel Messi se llevó la luz roja de un semáforo al abandonar a toda prisa en su vehículo este viernes el entrenamiento del Inter Miami con el fin de esquivar a los fans concentrados en los alrededores del lugar.

Aunque estaba escoltado por una patrulla de la policía -lo que hace suponer que la infracción no le valdrá una multa- el argentino pasó un susto al intentar incorporarse al tráfico una avenida muy transitada, que tenía preferencia de circulación.

“¿Se dan cuenta? Se fue Messi. Y ni nosotros nos dimos cuenta. Acaba de pasar esto, miren. Primera multa para Leo Messi en Estados Unidos”, dijo en broma el presentador de un programa de televisión argentino al mostrar el video en cuestión, que se ha viralizado en redes sociales en pocas horas.

El más de medio centenar de aficionados que esperaban al futbolista a la salida del entrenamiento, la mayoría argentinos y latinos de otras nacionalidades, se quedaron con las ganas de obtener una foto o un video del exbarcelonista.

En redes sociales, unos se mostraron indignados y no pocos bromearon a raíz del incidente.

La mayoría advirtieron al futbolista que tenga cuidado porque el tránsito en Florida es complicado y son severas las multas por infracciones.

Medios locales recuerdan que una multa por ignorar una señal de alto o un semáforo en rojo es de aproximadamente 125 dólares en Florida y además se suman tres puntos al historial de conducción. La acumulación de más de 12 puntos en un año puede significar la suspensión de la licencia de conducir.

Con luz roja se puede girar a la derecha si no hay peatones presentes cruzando y si no hay un signo específico que lo prohíba. El cambio del semáforo de luz verde a amarilla no contempla la posibilidad de acelerar.

Messi, el primero en llegar al entrenamiento del Inter Miami

Los futbolistas del Inter Miami estaban citados por su entrenador Gerardo "Tata" Martino a las 8 de la mañana (hora local) de este 14 de julio, pero Messi arribó bastante antes, sobre las 7:20, para llevar a cabo el entrenamiento del día.

La Messimanía llegó a Miami. En los últimos días cada movimiento del capitán de la selección argentina es seguido al méximo detalle.

En las últimas jornadas el futbolista fue visto comprando en un supermercado Public junto a su familia. El argentino también fue perseguido por los fans a la salida de un restaurante de pasta donde se armó tremendo revuelo por su presencia.

Este domingo, en un evento titulado por el Inter Miami como "El descubrimiento", Messi será presentado oficialmente como nuevo jugador del club miamense junto a sus excompañeros, Jordi Alba y Sergi Busquets.