Detenido en Bahamas y en peligro de deportación joven del 11J que escapó de Cuba

Marco Antonio Alfonso Breto, un joven de 21 años que escapó de Cuba en marzo para intentar llegar a Estados Unidos, se encuentra actualmente detenido en una prisión en Bahamas, sin poder comunicarse frecuentemente con su familia y en riesgo de ser deportado.

Su madre, María Isabel Breto Fleitas, explicó que Alfonso Breto fue uno de los jóvenes que protestó el 11J en La Güinera; La Habana, motivo por el que fue condenado a cinco años de trabajo correccional con internamiento.

En noviembre de 2022 fue liberado temporalmente y se fugó, contó la mujer a Martí Noticias.

Con 19 años, el joven cubano estuvo unos cuatro meses escondido de las autoridades, hasta que logró embarcarse con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, por razones desconocidas para su madre, los balseros fueron abandonados en Bahamas.

Inicialmente, Alfonso Breto estuvo en un centro de detención de migrantes en Bahamas, pero al enterarse de que sería deportado a Cuba, decidió escapar.

Durante aproximadamente un mes, vivió oculto, durmiendo en cualquier lugar que pudiera encontrar; pero los oficiales de migración lo encontraron y lo arrestaron nuevamente la noche del 24 de mayo.

María Isabel Breto relató que, durante su último arresto, su hijo fue golpeado brutalmente, lo que provocó convulsiones debido a su condición de epilepsia. A inicios de junio, fue trasladado a la prisión de Nassau y la madre supo de esto a través de una llamada que el joven logró hacer a su tía cuando fue encarcelado nuevamente.

"Le permitieron hacer una llamada cuando lo llevaron a la prisión. Le explicaron que tenía que cumplir ocho meses y que sería colocado en una celda de máxima seguridad debido a su intento de fuga anterior", dijo la mujer.

La madre visitó la embajada de Bahamas en Cuba, pero allí le dijeron que debía comunicarse con la embajada de Cuba en Bahamas para obtener una explicación sobre el caso de su hijo.

"Hasta ahora, lo único que he sabido de mi hijo es que el 11 de julio, como fue el cumpleaños de su hermana de 12 años, me envió una carta a mí y otra a su hermana. No he sabido más de él", agregó.

En la carta, escrita a mano, Alfonso Breto expresó: "Sé cómo te debes sentir al pensar que esto es tu culpa, no te sientas así, esta fue mi decisión. Soy mayor de edad y sabía las consecuencias si algo salía mal".

Asimismo, deseó que su mamá y hermana se cuidaran mucho. "La muerte es peor y yo estoy más vivo que nunca".

María Isabel Breto espera que su hijo pueda obtener asilo político en un país democrático y evitar la deportación a Cuba, ya que teme las represalias que podría enfrentar si cae nuevamente en manos de las autoridades del régimen.