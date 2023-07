El Micha acompaña a Andy Cruz en su debut como boxeador profesional

El reguetonero cubano Michael Sierra Miranda, conocido artísticamente como El Micha, acompañó el sábado a su compatriota Andy Cruz en su debut en el boxeo profesional.

"Los cubanos tenemos que nacer dos veces. Pero está bien, así y todo coronamos. Felicidades a mi hermanito Andy Cruz", dijo El Micha en su cuenta de Instagram.

El púgil matancero salió al ring del Masonic Temple de Detroit, Michigan, bailando al ritmo de El Micha, quien de esa forma quiso darle ánimos y a la vez homenajear a su amigo.

La canción fue un anuncio de lo que sucedió minutos después en el cuadrilátero, donde Cruz dominó sin dificultad a su contrincante con una espectacular exhibición de buen boxeo.

"Yo no soy cualquiera, yo soy de la escuela del boxeo cubano. Yo soy el campeón, eso dice la prensa mañana temprano. Aquí no se juega; aquí no jugamos, aquí te la quitamos. Aquí ganamos, aquí no se pierde porque nos fajamos. Salimos del barrio, venimos de abajo y ahora coronamos. Soy el mejor en mi peso y eso hace rato que lo demostramos", decía el reguetón de El Micha.

Un video compartido en redes sociales muestra al reguetonero disfrutando el combate entre el público.

Según la página Boxeo Cubano, citada por Swing Completo, reguetonero y boxeador coincidieron en el hotel Marriot de Dowtown Detroit, donde conversaros un rato.

En declaraciones para Boxeo Cubano, El Micha aseguró que está con Andy "hasta la muerte".

"Estoy super contento, emocionado de tener la oportunidad de apoyar a uno de los míos, un paisano, un boxeador cubano de los duros. Mis respetos para Andy Cruz y estoy aquí con él porque nosotros somos cubanos primeramente, y si nos apoyamos nosotros, quién nos va a apoyar, estamos fuera de la casa", afirmó.

El matancero de casi 28 años logró su sueño del título de la Federación Internacional de Boxeo en peso ligero internacional, y demostró que está entre los mejores del mundo.

Cruz ganó de manera unánime los 10 asaltos al mexicano Juan Carlos Burgos, con resultado de 100-90 en cada una de las boletas de los jueces.

Campeón olímpico y tricampeón mundial, Andy llegó a Estados Unidos en mayo, tras escapar de la Isla a finales de 2022 con rumbo a República Dominicana.

La salida tuvo lugar tras un intento migratorio fallido que trajo como consecuencia su expulsión definitiva de la práctica deportiva en Cuba.