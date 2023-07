Camila Cabello recibirá galardón especial "Agente de cambio" en los Premios Juventud 2023

La cantante cubana Camila Cabello recibirá el premio especial Agente del Cambio en el 20º aniversario de los Premios Juventud, por su compromiso con la mejora de los jóvenes en todo el mundo.

"La superestrella de raíces cubano-mexicanas Camila Cabello será reconocida en Premios Juventud como Agente de Cambio por su labor filantrópica hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo", informaron los premios en sus plataformas digitales.

"Su dedicación y compromiso con diversas causas la han convertido en una verdadera inspiración para millones de personas", destacó un comunicado de Premios Juventud citado por Univision. "Camila ha sido una fuerza activa en varias organizaciones filantrópicas, dejando una huella significativa en cada una de ellas”.

Según la publicación, uno de los más notables proyectos en los que se ha involucrado la artista cubana es "en This Is About Humanity, una organización que brinda apoyo humanitario en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México".

Ha colaborado también con Protect Our Kids Fund, en asociación con Lambda Legal e Equality Florida. Camila se sumó a la lucha para proteger a los estudiantes LGBTQ+ y sus familias de la ley de Florida conocida como Don't Say Gay, señala la nota.

Asimismo, ha contribuido al trabajo de la organización Save The Children, empleando "su influencia y talento para crear conciencia sobre la equidad de género, la importancia de la educación temprana y la respuesta a emergencias".

Sobre el premio, Camila declaró en un comunicado citado por la revista Billboard: "Me siento honrada e increíblemente emocionada de recibir este estimado reconocimiento. Estoy impaciente por verlos a todos el 20 de julio en un espectáculo inolvidable".

En mayo pasado, la artista celebró a las mujeres de su familia por el Día de las Madres y aseguró que gracias a ellas es quien es en la actualidad. "Las mujeres de mi vida me hacen quien soy. ¡Que reinen mucho", dijo entonces.

En esta edición de los Premios Juventud también serán reconocidos como Agentes de Cambio Shakira, Amaia Molina, Luna Aponte y Emmanuel Estuardo por su destacada labor filantrópica. La premiación se realizará en San Juan, Puerto Rico el próximo jueves.

En años anteriores, fueron distinguidos con el galardón Pitbull, Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Juanpa Zurita y Wisin y Yandel.

Camila Cabello compite en tres categorías de los Premios Juventud 2023: Mejor Álbum Pop, con su disco Familia, y Pop Track del Año junto al colombiano Camilo, por el tema "Ambulancia".

Además, por su talento y dedicación en la música, la cantante está nominada en la categoría Artista Premios Juventud Femenina, reconocimiento que evidencia su influencia y popularidad entre el público joven.

Entre los artistas cubanos nominados también figura Gente de Zona, como Grupo o Dúo Favorito del Año y en la categoría Tropical Mix, por "Soy Yo", su colaboración con Don Omar y Wisin.

Lenier Mesa repite nominación, pero esta vez junto a Tekashi 6ix9ine, Ángel Dior y Bullin 47, por el popular tema "Wapae", incluido en el apartado Mejor Colaboración Dembow.

Debuta como candidata a premio en esta edición Aymée Nuviola, quien junto al español Melendi aspira a ganar en la categoría Tropical Mix con el conmovedor tema "Pan para Yolanda".