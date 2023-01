Camilo y Cabello Cabello estrenan el colorido videoclip de su bachata "Ambulancia"

Camilo Echeverry y Camila Cabello se han adelantado al viernes, día oficial de los estrenos musicales, para presentar este martes el videoclip de su canción de bachata "Ambulancia", que forma parte del álbum más reciente del colombiano, De Adentro Pa' Fuera.

La producción audiovisual ha estado a cargo de Evaluna Montaner, esposa de Camilo y directora habitual de sus videoclips. En las escenas de este colorido y vintage vídeo musical vemos al colombiano y a la cubana recorriendo el mundo en una cama.

Y es que mientras los artistas recuerdan en la letra aquella noche que pasaron con esa persona en la cama, que continúa "prendida en fuego", detrás de ellos van apareciendo toda clase de escenario. Desde carreteras hasta el espacio.

La acogida que le están dando los fans de Camilo y Camila a este videoclip está siendo abrumadora. Apenas unas horas después supera los 400 mil reproducciones en Youtube, una cifra que continuará subiendo las próximas horas.

Además de aplaudir el trabajo y la combinación de voces, los seguidores destacaron la gran complicidad que transmiten los dos cantantes. Una conexión que también hemos visto reflejada en sus redes sociales, donde han compartido fotos juntos y también algún que otro emotivo mensaje.

Concretamente el intérprete de "Pegao" le dedicó un precioso mensaje a su amiga Camila que desvela la gran relación que hay entre ellos.

"Camila. No me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... Teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman, que te amamos. Cantar contigo me gusta tanto como me gustan las frutas. Y este vídeo, wow, lo amo. Dirigido por la mejor directora del universo planetario, Evaluna sorprendiéndome una vez más", comentó el intérprete de "Vida de Rico" junto a su último post de Instagram, en el que recopilo varias imágenes del rodaje.

