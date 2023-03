Al2 El Aldeano y Raymond Daniel estrenan "Miedo", una canción sobre los temores en la Cuba actual

Al2 El Aldeano está de estreno esta semana, una vez más con una colaboración junto al guitarrista y compositor cubano Raymond Daniel en la que hablan de la realidad de Cuba.

“Miedo” es el título la canción que está disponible desde este viernes en todas plataformas digitales en compañía de un videoclip.

La canción describe muchos de los miedos que se viven en la sociedad cubana actual, y las imágenes del videoclip dan esa idea de sufrimiento y pobreza que se vive dentro de la isla.

Las necesidades que tiene hoy día el pueblo, los altos precios y bajos salarios, la represión y la falta de libertad de expresión son solo algunos de los temas que toca la canción.

“Miedo a perder el control y en una prisión te guarden, porque las cicatrices que no se notan son las que arden / Miedo de la policía, miedo del sicario, miedo de los precios y pánico de los salarios, porque algunos lo ven todo desde un punto de empresario, pero uno no, uno está metido en el barrio”, dice una parte de la letra.

Los seguidores de Al2 no tardaron en reaccionar a la canción que ya tiene casi 50 mil reproducciones en YouTube.

“Gracias a este gran rapero no me adoctrinaron pues mi padre la única educación política que me dio fueron sus canciones y comprendí que Cuba es una cárcel si barrotes”; “Al2 el mejor rapero del mundo, usted sí nos representa a todos los cubanos, agradecido con tu trabajo”; “Gracias por ser de los pocos que con su lápiz levantan la voz por los muchos que no tienen esa voz ni ese lápiz”, escribieron algunos en los comentarios en esa plataforma.

Esta no es la primera colaboración entre ambos artistas, en noviembre pasado estrenaron “Nemea”, un tema que hace un viaje por la carrera de El Aldeano en la música.

En julio del pasado año Al2 y Raymond lanzaron un álbum juntos Nómadas, que incluye el sencillo “No lo ves”, que llegó acompañado de un videoclip.

Tampoco es la primera canción que el rapero cubano dedica a Cuba, en octubre último sacó "Así no", junto a Silvito El Libre, contra la represión en la isla.

