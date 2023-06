Al2 El Aldeano y Raymond Daniel sacan su lado más romántico con el estreno de "Si tú me besas"

Los juntes musicales entre Al2 El Aldeano y Raymond Daniel siempre traen buenos resultados y esta vez no ha sido la excepción, pues acaban de estrenar un tema con una letra sin dudas preciosa.

El rapero y el guitarrista y compositor cubano sacaron su lado más romántico con el lanzamiento de “Si tú me besas”, una canción que aunque no llegó acompañada de videoclip igualmente conquistó a los seguidores de ambos artistas.

“`Si tú me besas´ ya está disponible en todas las plataformas. Gracias por el apoyo link en la bio”, anunció Al2 en su perfil de Instagram.

Raymond Daniel también se sumó a la promoción en esa red social compartiendo un adelanto de la misma.

En solo dos días el tema ya tiene 47 mil reproducciones en YouTube y más de 200 comentarios, muchos de ellos elogiando la letra.

“Al2 gracias hermano por regalarnos tan buena música, para reflexionar, para protestar y hasta para enamorar y bailar canciones como `Serenata´”; “No hay palabras que puedan describir esto, lo más cercano sería: arte, perfección y poesía”; “Hermano usted supera nuestra expectativa en cada canción. Para mí eres el mejor del mundo”; “Simplemente una obra de arte. Gracias por seguir haciendo buena música”, escribieron algunos en esa plataforma.

La canción tiene un ritmo lento y hasta el rap de Al2 se acopla a la perfección al sentimiento que quieren transmitir con ella: “Si tú me besas mis pies despegan del piso / Me voy tras tu espíritu y a los siglos es que aterrizo / Tus labios me insinúan que los bese sin permiso / Y yo en medio de estos infiernos quiero ser tu paraíso”.

En más de una oportunidad Al2 y Raymond han colaborado juntos, en marzo pasado estrenaron “Miedo”, un tema que resume los temores en la Cuba de hoy en día.

En julio de 2022 ambos lanzaron un álbum, Nómadas, y dos de los sencillos de esta producción “No Lo Ves” y “Serenata” llegaron acompañados de videoclips.