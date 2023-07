Messi saluda y firma camiseta a influencer cubano Carnota

Desde que Lionel Messi llegó a Miami, son muchos los fanáticos que han podido cumplir el sueño de estar cerca del astro argentino, tomarse una foto con él o estrechar su mano; uno de los tantos privilegiados fue justamente el influencer cubano José Ernesto González, Carnota, para quienes lo siguen en las redes.

El humorista asistió este fin de semana a la presentación oficial de Leo en el Inter de Miami en el estadio DRV PNK en Fort Lauderdale, y como influencer al fin no dejó pasar la oportunidad de dejar constancia de este momento.

Carnota subió a sus redes sociales un video en el que se ve el instante en el que Messi lo saluda al hacer su entrada al terreno segundos antes de la presentación, una experiencia que había ansiado por años.

“Este señor Leo Messi me ha hecho tan feliz desde que soy niño y verlo hoy me emocionó mucho, llevo toda mi vida queriéndolo ver y hoy me cumplieron un sueño más”, confesó Carnota.

En ese momento vinieron a su mente muchos recuerdos: “Lo increíble de ver a Messi en vivo es acordarse de todos los días que me fugaba de la escuela para ver sus partidos, estar pendiente de que si metía más goles que Cristiano para poder discutir con la gente del barrio. Gritar cada uno de sus goles y decir en todos los partidos `pásasela a Messi´. Sufrir la final con Alemania y verlo triste, y llorar de felicidad cuando ganamos contra Francia. Por eso me hace tan feliz verlo”.

“Gracias Messi hoy de nuevo soy un niño y soy feliz. Pd: A la primera persona que saludó en su presentación fue a mí”, añadió con orgullo y satisfacción.

En las imágenes también se ve cuando Carnota lo espera en un pasillo con una pluma en la mano para que el astro argentino le firme su camiseta y este lo hace sin dudarlo.

Otro que vivió similar experiencia fue Malcom Jr. el hijo de Randy Malcom, a quien el futbolista le firmó su camiseta, y el niño aseguró que la guardará toda su vida.

También Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira estuvieron en el en el estadio DRV PNK, compartieron con el jugador, se tomaron fotos con él y le dieron la bienvenida a la ciudad.

Hay un día que los fanáticos del futbolista en la Ciudad del Sol y en todo Estados Unidos esperan con ansias desde que se conoció que Messi formaría parte del Inter de Miami, su debut con el club, que será el próximo 21 de julio.