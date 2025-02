Abandono y desolación: Lo que queda del Parque Lenin de La Habana

El Parque Lenin, en La Habana, fue durante años el principal destino recreativo de muchas familias cubanas. Inaugurado en 1972, este extenso complejo de 472 hectáreas ofrecía una amplia gama de atracciones, desde montañas rusas hasta restaurantes y áreas verdes para el esparcimiento. Sin embargo, en la actualidad, el parque se encuentra en un estado de deterioro alarmante, con sus instalaciones vandalizadas, atracciones oxidadas e infraestructura en ruinas.

Un video grabado esta misma semana, compartido en nuestras redes sociales, muestra el parque en su peor estado: atracciones destruidas, maleza cubriendo lo que antes fueron áreas de recreo y estructuras corroídas por el abandono.

Lo más leído hoy:

La indignación de los cubanos no se hizo esperar, y cientos de comentarios reflejan el sentir de la población. Un usuario lamentó: "Qué tristeza ver esto, mi infancia está en ruinas". Otro cuestionó: "Da vergüenza que esto haya terminado así, ¿dónde están los que prometieron restaurarlo?". Entre las múltiples reacciones, alguien señaló: "En vez de parques para los niños, solo quedan ruinas y abandono", mientras que otra persona denunció: "El gobierno no tiene dinero para esto, pero sí para hoteles de lujo".

Algunos recordaron con nostalgia el parque en su época dorada: "Antes veníamos todos los domingos, ahora es un basurero gigante". Otros resaltaron el estado deplorable del lugar: "Miren cómo está eso, ni los animales podrían vivir ahí" y "Qué dolor ver esto, el Parque Lenin era la felicidad de los niños en los 80". La falta de mantenimiento es un tema recurrente: "No tienen vergüenza, han destruido lo poco que quedaba", "Esto da asco, pero seguro después dicen que todo está en 'proceso de recuperación'" y "No hay dinero para arreglarlo, pero sí para construir hoteles vacíos".

Más comentarios reflejaron la decepción de la ciudadanía: "El parque de mi infancia es ahora un refugio para deambulantes y maleza", "Promesas, promesas y más promesas... mientras tanto, sigue derrumbándose" y "Cuba entera es un parque Lenin en ruinas". Finalmente, una persona resumió el sentir general con una amarga reflexión: "Si esto es lo que le dejan a los niños, imagínense cómo estará el resto del país".

Reapertura fallida y promesas incumplidas

Tras el cierre por la pandemia, el Parque Lenin intentó reabrir sus puertas en abril de 2022, coincidiendo con su aniversario 50. Sin embargo, la reapertura fue decepcionante.

El deterioro progresivo del parque ha sido motivo de constantes críticas por parte de la población. Visitantes han denunciado la falta de mantenimiento y la escasez de servicios básicos como alimentación y transporte. En varias ocasiones, familias que han viajado hasta el recinto han encontrado sus puertas cerradas sin previo aviso, evidenciando la falta de planificación y gestión eficiente.

En abril de 2022, solo seis de los 17 equipos del Parque Mariposa, la principal zona de atracciones del recinto, estaban en funcionamiento. Se prometió que nuevas atracciones se reincorporarían en los meses siguientes, pero la mayoría de ellas nunca volvieron a operar. Las pocas que estaban activas dejaron de funcionar menos de un año después.

Abandono, vandalismo y crisis económica

A medida que pasaron los años, la situación del parque empeoró drásticamente. Imágenes recientes muestran atracciones oxidadas y cubiertas por maleza. La famosa estrella, que fue en su momento una de las atracciones más icónicas de Cuba, está en ruinas. La zona de conciertos ha sido completamente destruida, y la montaña rusa ya no es más que una estructura corroída y peligrosa.

El abandono del Parque Lenin ha sido tal que personas en situación de calle han ocupado sus instalaciones. En algunos casos, se han reportado problemas de salubridad por la presencia de excrementos humanos en el área, lo que agrava aún más la crisis del sitio.

El deterioro del Parque Lenin es solo una muestra de la crisis económica que azota a Cuba. La falta de recursos y la escasez de combustible han impactado no solo en el mantenimiento del parque, sino también en la movilidad de los ciudadanos, quienes enfrentan serias dificultades para trasladarse a este tipo de centros recreativos debido a la crisis del transporte público.

¿Un rescate en el horizonte?

A pesar de la grave situación del parque, en enero pasado Manuel Marrero insistió en la restauración del Parque Lenin, junto con ExpoCuba y el Zoológico Nacional, asegurando que estos sitios deben ser revitalizados para fomentar la recreación familiar y el turismo interno.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno cubano promete rescatar el parque sin resultados tangibles.

Un futuro incierto

La situación del Parque Lenin pone en evidencia la falta de interés del gobierno cubano en la conservación de espacios públicos dedicados a la recreación de la población. Mientras las promesas de restauración continúan, las instalaciones siguen cayéndose a pedazos, convirtiéndose en un testimonio del deterioro generalizado del país.

Para las familias cubanas, la pérdida del Parque Lenin no es solo el cierre de un centro recreativo, sino una muestra más de la decadencia de un sistema que no ha logrado garantizar opciones de esparcimiento dignas para la infancia y la juventud. Si el gobierno no toma acciones concretas más allá de las palabras, es probable que este parque, alguna vez un ícono de la capital cubana, termine siendo solo un recuerdo nostálgico de tiempos mejores.

Preguntas frecuentes sobre el deterioro del Parque Lenin y la crisis económica en Cuba